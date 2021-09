Feestbeest Lukaku beslist al snel cruciale interland

Lukaku kon bij zijn honderdste interland niets fout doen. In minuut één trapte hij ongewild, maar voet vooruit, de Tsjechische doelman Tomas Vaclik uit de wedstrijd om daarna bij de eerste omschakeling diezelfde doelman in snelheid te pakken. Van een blitzstart gesproken. De Tsjechen die hadden gelijkgespeeld in Praag, maar die sowieso een aanvallende speelstijl hanteren, kwamen ook in Brussel met open vizier.

Dat is vragen om problemen en die kwamen er ook en veel sneller dan verwacht. Deze Romelu Lukaku met die ruimte is een gesel voor de defensie. Zijn 1-0 in de achtste minuut was een vintage Lukaku-doelpunt. Snelle diepe bal op hem, de verdediger die hem niet kan bijhouden en de doelman die er niet meer bij kan. Hij heeft hij nu 67 keer gescoord in honderd interlands. Onwaarschijnlijk. Anders gerekend: zijn 50ste doelpunt in 49 wedstrijden onder Roberto Martínez. Onwezenlijk.

Hoewel een tweede doelpunt even op zich liet wachten, waren de Tsjechen nooit gevaarlijk en gaven ze ook nooit de indruk gevaarlijk te zullen worden. Tsjechië is zo’n ploeg die in een kwalificatiefase geenszins schrik inboezemt bij de Rode Duivels, maar van wie ze in een toernooi perfect zouden kunnen verliezen. De twee landen zijn vergelijkbaar. Bijna elf miljoen inwoners, allebei kwartfinalist op het voorbij EK en in de eerste wedstrijd werd het 1-1 in Praag. Alleen op de voorbije Olympische Spelen deden de Tsjechen het beter met elf medailles, waarvan vier keer goud.

De Tsjechen hadden op het EK Nederland kansloos uitgeschakeld, maar ook dat kon het Belgische publiek er niet toe bewegen om massaal naar het stadion af te zakken. De opgeklopte verwachtingen en de daaropvolgende ontgoocheling van het voorbije EK zitten nog diep.

Voor de rust werd het 2-0 na opnieuw een snelle omschakeling, waarbij deze keer Hazard in de box kwam en invallersdoelman Jindrich Stanek met een schuivertje-puntertje in zijn zijnet werd geklopt. Zijn eerste doelpunt in nagenoeg twee jaar. Verheugend om deze Hazard terug te zien. Nog niet helemaal scherp, maar dat lijkt er toch aan te komen. Hij draaide en versnelde een paar keer als vanouds, en zo’n doelpunt kan natuurlijk ook helpen.

De man van de eerste helft was evenwel Hans Vanaken. De Limburgse Bruggeling had grote schoenen te vullen, maar deed Kevin De Bruyne vergeten. Hij stond op papier op een positie waar Dries Mertens of diens vervanger Leandro Trossard speelden, maar in praktijk zwierf hij en dook vaak op tussen de lijnen. Hij was goed voor twee assists. Het mooiste doelpunt was het derde: een hakje van Hazard, een doortikker van Lukaku en Alexis Saelemaekers die de eindstand vastlegde.

Met deze 3-0-overwinning tegen een team dat het even goed (of slecht) deed op het voorbije EK, blijven de Rode Duivels de kampioenen van de wedstrijden die er maar een beetje toe doen en zullen ze hun nummer één positie op de FIFA-ranking wel nog even behouden, al komt Brazilië snel dichterbij.

Bij de laatste WK-kwalificatie voor 2018, wonnen Hazard en co alles en speelden één keer gelijk. Ze slikten zes tegendoelpunten. In het voorspel van het voorbije EK werden alle tien de wedstrijden gewonnen en moest Thibaut Courtois zich amper drie keer omdraaien. Ook deze kwalificatie stevent de nationale elf na gisteren af op een nagenoeg perfect rapport. Oké, uit bij Wales – dat nog maar drie wedstrijden heeft gespeeld – wordt nog een lastige, maar na de dubbele confrontatie met Tsjechië en nog drie wedstrijden te gaan, gaapt al een zespuntenkloof met de tweede.

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de World Cup. De tweede moet nog een play-off spelen. De buit – een derde WK op rij – is nog helemaal niet binnen. De stand in Groep E is een beetje vertekend omdat Wales twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Die hebben dan wel verloren in Brussel van België (3-1), ze kunnen dat rechtzetten in eigen huis. Maar dan nog heeft België voorlopig een zeer gunstig doelsaldo.

Eerste opdracht: woensdag winnen in Wit-Rusland, waar Wales gisteren in de laatste minuut met 2-3 won, en daarna de zwakke Esten afserveren in Brussel. In het slechtste geval – als Wales alles wint en op hetzelfde positieve saldo zou uitkomen – mag op de laatste speeldag op 16 november nog met één doelpunt verschil verloren worden in Cardiff.