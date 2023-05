▶ Feest in het stadion, stilte in Molenbeek: ‘Het is een beetje een club van pépés en mémés’

Na meer dan twintig jaar blaast RWDM een dikke laag stof van zijn roemrijk verleden. Wat kan de meest volkse voetbalclub uit Brussel betekenen voor het multiculturele Molenbeek?

“Thierry Dailly, Thierry Dailly!” Het publiek scandeert na afloop van de wedstrijd tegen RSCA Futures (1-0) niet Kylian Hazard of doelpuntenmaker Mickaël Biron, maar de naam van de voorzitter. Op hun schouders dragen ze hem met de beker over het veld. In sporttermen heet het dan ook een klein mirakel wat Dailly heeft verricht. Amper acht jaar na de wederopstanding in de derde amateurklasse promoveert RWDM naar het hoogste niveau.

Een dik uur voor de wedstrijd brandt binnen in het stadion, onder de viptribune, een noveenkaars van de Heilige Maagd. Mirakels hebben geloof nodig. En stille krachten. Naast de kaars zit Jean De Strycker, hier bekend als ‘Jeanke’.

RWDM-fans en successupporters zijn van elkaar te onderscheiden met de vraag wie Jeanke is. RWDM is een familieclub en niemand belichaamt dat zoveel als Jeanke en Irène. De conciërges van de club wonen in een klein huis aan de toegangspoort. De 91-jarige Jeanke was op zijn vijftiende al supporter toen het hier nog Daring Molenbeek heette.

In 1973 smolt die club samen met andere Brusselse clubs tot RWDM. Twee jaar later was de club al landskampioen, met sterren als Jan Boskamp en Odilon Polleunis. Intussen werd Jeanke clubdélégué, conciërge en manusje-van-alles, en leerde hij Irène kennen.

“Onze eerste date was, natuurlijk, een voetbalmatch”, zegt Irène Boisschot (80). “Alles in ons leven draaide rond voetbal. Trouwfeesten van familie hebben we afgezegd, maar ja, dit is onze familie.”

Vertrouwen bij de fans

De koffie voor de vips tijdens de rust staat al klaar, net als de kopjes. Op van de zenuwen legt ze de papieren tafellakens op. De serviettes met opschrift ‘Let’s celebrate’ blijven nog even achterwege. “Het is nog niet binnen”, waarschuwt ze.

Onder de fans is er vooraf wel vertrouwen dat het zal lukken. “Wawa!” De 65-jarige supporter Willem Servranckx herkent voor het stadion oud-speler Lambic Wawa, die in 1992 scoorde tegen Anderlecht. De twee slaan nog even een praatje. Zei er iemand al familieclub?

Servranckx is helemaal uitgedost in zwart en rood, net als zijn vrouw en zijn dochter. Tussen de supporters zijn opvallend veel Vlamingen, die zoals Servranckx in de Vlaamse Rand wonen of nog iets verder. “Velen komen nu terug met hun kinderen of kleinkinderen”, zegt hij.

Ook oud-speler Fred Vanderbiest komt de oude glorie opnieuw beleven met zijn ouders, die wel nog in Molenbeek wonen. De huidige assistent-coach van KV Mechelen groeide op naast het stadion. Zijn ouders baatten het café Au Bon Coin uit. “Van mijn acht tot mijn twintig jaar liep ik hier de jeugdreeksen door en ik maakte deel uit van de ploeg van de vorige promotie naar eerste klasse”, zegt Vanderbiest. “Natuurlijk is dit voor al die mensen een speciale dag.”

Stadion in bruikleen

Molenbeek is een transitgemeente. Ooit kwamen er Vlamingen wonen om te werken, en eens ze genoeg hadden verdiend, trokken ze weg en kwamen nieuwe groepen in de plaats: eerst Grieken, Italianen en Spanjaarden, sinds de jaren zestig Marokkanen en intussen ook veel Roemenen.

“De sociale roltrap”, noemt Molenbeeks Vooruit-schepen Jef Van Damme dat. “Veel vertrekkers blijven wel afzakken. Zoals de gegoede Marokkaanse bevolking terugkeert om te shoppen op de Gentsesteenweg, zo komen de Vlamingen opnieuw naar het voetbal.”

Irène Boisschot en Jean De Strycker voor het stadion. “Onze eerste date was, natuurlijk, een voetbalmatch.” Beeld Tim Dirven

Als schepen van Gemeente-eigendommen gaf hij het Edmond Machtensstadion enkele jaren geleden opnieuw in bruikleen aan de club. In ruil moet 30 tot 40 procent van de jeugdspelers uit de gemeente komen.

Als rond middernacht de fans een feestje bouwen in het stadion is het in laag-Molenbeek, aan het kanaal, volledig uitgestorven. Geen toestanden zoals bij de overwinningen van Marokko op het WK voetbal. De meest volkse club van Brussel bereikt beter de uitgeweken Vlamingen dan de lokale inwoners.

“Alle Brusselse clubs hebben het daar moeilijk mee”, zegt Ayoub El Azzaoui (25), die aan de Gentsesteenweg woont. “RSC Anderlecht trok ook vooral Vlamingen uit het Pajottenland en omstreken aan, maar bereikt de Brusselaars nu toch beter, onder meer door campagnes met rapper Damso en modemerk Arte.”

Hij speelde in zijn jeugd zelf nog bij de lokale club, toen die onder de naam FC Brussels doorging, maar heeft geen ticket voor de titelmatch. RWDM heeft een roemrijk verleden, maar net daardoor ligt er een dikke laag stof op de club. “Een beetje een club van pépés en mémés”, zegt El Azzoui.

Toch denkt hij dat het een kwestie van tijd is. Sportieve successen brengen ook supporters en uit de jeugdwerking kunnen lokale spelers doorstromen. “Zoals Anouar Ait El Hadj bij Anderlecht deed.”

Grootste meisjesploeg

Opvallend: het vrouwenvoetbal van RWDM is wél zeer goed ingebed in de gemeente. Met vijfhonderd leden noemt RWDM Girls zich de grootste meisjesploeg van het land. Dat startte dan ook tien jaar geleden als een lokaal initiatief. “Hopelijk komt er een effect zoals bij Union, waarbij de goede resultaten afstralen op de dames- en meisjeswerking en de rest van de gemeente”, zegt Ramzi Bouhlel, medeoprichter van RWDM Girls.

Net als Union is RWDM in buitenlandse handen. De toekomst hangt zo niet enkel af van de resultaten en van voorzitter Dailly, maar van de Amerikaanse geldschieter, die ook in drie andere buitenlandse clubs investeert. In elk geval mogenJeanke en Irène hun succes-serviettes op tafel leggen. “Dat pakken ze ons niet meer af.”