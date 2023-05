Feest bij Manchester City na vijfde titel in zes jaar, volgt straks treble?

Voor de wedstrijd in het feestende Etihad-stadion vormden de spelers van Chelsea een erehaag voor de mannen van Pep Guardiola. Dat zullen ze met gemengde emoties hebben gedaan. Chelsea heeft tijdens het seizoen voor honderden miljoenen aan nieuwe spelers binnengehaald, maar staat op de twaalfde plek met liefst 45 punten minder. Twee jaar terug had Chelsea City nog verslagen in de finale van de Champions League.

Om zijn spelers rust te gunnen in aanloop naar de FA Cup-finale tegen Manchester United (3 juni) en de Europese finale tegen Inter (10 juni) had Guardiola slechts twee spelers opgesteld die afgelopen week deel hadden genomen aan de declassering van Real Madrid. Onder meer Erling Haaland, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva begonnen op de bank.

Veel maakte het niet uit. Tegen een zwak Chelsea kwam City in de twaalfde minuut op voorsprong door een goal van Julian Alvarez. De rest van de wedstrijd was een formaliteit bij een feest.

De ervaring van Chelsea leert dat miljoenen alleen niet genoeg zijn voor succes. Er is ook consistent beleid nodig en een inspirerende manager. Guardiola heeft van Manchester City een van de beste teams uit de voetbalgeschiedenis gemaakt. Wel heeft de vijfde landstitel in zes jaar een schaduwzijde. Onder sjeik Mansour zouden de sponsorinkomsten kunstmatig hoog zijn gehouden om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen.

Terugkijkend is het een wonder dat City het grootste deel van het seizoen slechts tweede heeft gestaan, achter het jonge Arsenal. Begin april had Arsenal nog een voorsprong van acht punten op City, maar sindsdien zijn The Gunners bezweken onder de druk en blessures. Inmiddels staat City zeven punten voor met een wedstrijd minder gespeeld. Het laatste puntenverlies was op 18 februari, een 1-1 uit bij Nottingham Forest.

Drama bij Spurs

Arsenal kan zich wel verheugen op het eerste Champions League-avontuur sinds 2016. Bij het miljoenenbal zal het vrijwel zeker worden vergezeld door Newcastle United en Manchester United. De ploeg van Erik ten Hag won uit bij Bournemouth en heeft nog een punt nodig uit twee thuiswedstrijden, tegen Chelsea en Fulham. Geen team heeft dit jaar vaker de nul gehouden dan United. Liverpool en Brighton zullen de Europa League ingaan.

Mocht Feyenoord-trainer Arne Slot besluiten om een aanbod van Tottenham Hotspur aan te nemen om daar manager te worden, dan moet hij rekening houden met een seizoen zonder Europees voetbal. Spurs verloor thuis met 1-3 van Brentford en zakte naar de achtste plek, die zelfs geen recht geeft op de Conference League. Het is een drama voor de grootmacht uit Noord-Londen, die lange tijd in de top vier stond.

Brentford maakt nog een kleine kans op Europees voetbal. Dan moet het zondag in ieder geval Manchester City verslaan. Er is hoop, want de West-Londense club heeft als enige uit bij de kampioen weten te winnen.