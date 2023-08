Federico Bahamontes (1928-2023) was bergkoning en de enige echte adelaar

De Spaanse oud-wielrenner Federico Bahamontes, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1959, is op 95-jarige leeftijd overleden. De klimspecialist met de beeldende bijnaam Adelaar van Toledo was de oudste nog levende winnaar van de Tour.

Er zijn nogal wat wielrenners die de bijnaam van adelaar hebben gekregen. Niet zelden was het gekscherend bedoeld. De enige echte was die uit Toledo, Spaanse stad aan de Taag: Federico Martin Bahamontes. Niemand die zo over de passen in het hooggebergte kon fladderen als deze telg uit een arme boerenfamilie. Dinsdagmorgen kwam het bericht dat hij is overleden, 95 jaar oud. Bahamontes was de oudste nog levende winnaar van de Tour de France. Vanaf nu is dat de Nederlander Jan Janssen (83).

De erelijst weerspiegelt de klimcapaciteiten. Naast de eindzege in 1959 in Frankrijk, won de Spanjaard zes keer het bergklassement. Hij was ook een keer de bergkoning in de Giro d’Italia. De grote ronde in eigen land, de Vuelta, won hij evenwel nooit.

Het was Tour-directeur Jacques Goddet die hem destijds het predicaat van adelaar voorzag, hij liet zich bij een bezoek aan de stad inspireren door het stadswapen van Toledo. Sportkrant L’Équipe riep hem in 2003 uit tot de beste klimmer in de geschiedenis van de Tour. De toen 75-jarige renner liet weten dat hij die keuze wel terecht vond; enige ijdelheid was hem niet vreemd. Dat de Fransman Richard Virenque in die verkiezing tweede werd, vond hij een schandaal. “Wat heeft die eigenlijk gewonnen? Hij kan niet tippen aan mijn prestaties.”

Tegenover zijn vaardigheden bergop, stonden zijn beroerde afdalingen, waardoor de minuten voorsprong die hij had opgebouwd dikwijls weer teniet werden gedaan.

Als boerenzoon stond hij geregeld met groenten op de markt. Nadat hij ernstig ziek was geweest, kreeg hij een fiets van zijn ouders om aan te sterken, hij ging met een aanhanger de bergen in om waren te verkopen. Het leverde hem de klimmersbenen op. In 1954 was Mondia zijn eerste ploeg, in datzelfde jaar volgde zijn Tour-debuut en bleek dat hij bergop meteen de sterkste was.

Zware stalen ros

Hij zwoegde zich veelal zittend op het zadel omhoog, wiegend van links naar rechts, de handen op het stuur. In een filmpje op YouTube legde hij uit, de 90 al voorbij, de grijze haren netjes achterover gekamd en zijn onafscheidelijke stropdas om de hals, dat het nog niet zo eenvoudig was. Zijn stalen ros woog 12,6 kilo. Het verzet was niet minder zwaar: 46 of 51 tanden voor en 14 tot 23 achter. In zijn beginjaren droeg hij nog tubes om de schouder en onder het zadel. Om het schrijnen van de riempjes om zijn schoenen tegen te gaan, goot hij er onderweg vaak water over.

Het ging hard. In 1959, toen hij weliswaar in dienst was van Tricofilina, de ploeg van de Italiaanse wielerlegende Fausto Coppi, maar in de Tour uitkwam voor het Spaanse landenteam, klokte hij op de Puy de Dôme in een tijdrit af op 36 minuten 15 seconden. Ter vergelijking: dit jaar reed Tadej Pogacar op 9 juli, Bahamontes’ verjaardag, een record: 32.56.

De in 2020 overleden Belgische renner Kamiel Buysse herinnerde zich dat hij de strijdende Spanjaard tegenkwam toen hij na de rit alvast afdaalde. “Hij reed verdomme rapper naar boven dan ik naar beneden.” Het was ook daar dat de adelaar de basis legde voor zijn Tour-winst. In de 17de etappe naar Grenoble werd hij tweede achter Charly Gaul, die voor de Nederlands/Luxemburgse formatie reed, en pakte de gele trui om die niet meer af te staan tot in Parijs.

IJsje eten op de top

Legendes hoorden ook bij renners van dit kaliber. Vaak wordt eraan herinnerd dat hij ooit volop in koers doodleuk een ijsje ging eten op de top van de Galibier, zoveel overschot had hij. Hij ontzenuwde het verhaal zelf: het was niet op de Galibier, maar op de veel minder zware Col de Romeyère. Hij was niet gestopt om een ijsje te eten, maar omdat zijn wiel kapot was. Er stond wel een ijskar op de top, daar heeft hij twee bolletjes vanille bij besteld. Bovendien was het in 1954, toen dacht hij nog niet dat een Tour-zege voor hem mogelijk was.

In 1965 was het voorbij. In de tiende etappe van de Tour de France verstopte hij zich na een passage over de Col d’Aspin in de bosje en stapte vervolgens af, volgens hem had zijn ploeg hem niet uitbetaald. Hij sloot af met twee regionale koersen in Spanje. Hij stelde vast dat anderen nu beter klommen dan hij. Tegen Humo liet hij in 2018 doorschemeren dat hij zo zijn vraagtekens had bij de prestaties van zijn concurrenten. “Hoeveel renners van mijn generaties leven nog, denk je?” Zelf had hij nooit iets zwaarders genomen dan ‘een straffe koffie’. “Ik kon me niets verwijten, mijn geweten was zuiver.”

De burgemeester van Toledo riep dinsdag twee dagen van officiële rouw uit. “Fede heeft ons in vervoering gebracht met zijn buitengewone beklimmingen en zijn fietsenwinkel op het Plaza de la Magdalena was een bedevaartsoord voor alle fans. Dankzij hem hebben we allemaal de Tour gewonnen.”