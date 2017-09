Federer en Nadal winnen samen op Laver Cup - Fabio Fognini vervoegt Dzumhur in de finale in Sint-Petersburg

De Italiaan Fabio Fognini (ATP 29) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg (hard/1 miljoen dollar). Fognini, het derde reekshoofd in Rusland, rekende in zijn halve finale in drie sets af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13), het topreekshoofd. Het werd 2-6, 7-6 (9/7) en 7-6 (7/5) na 2 uur en 28 minuten tennis. In de finale treft Fognini de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 55), die eerder op de dag de maat nam van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 54), het achtste reekshoofd. De 30-jarige Fognini telt vijf ATP-titels op zijn erelijst. Dit jaar was hij al de beste in het Zwitserse Gstaad. Acht keer eindigde hij als runner-up. Voor de 25-jarige Dzumhur is het pas zijn tweede ATP-finale. Eerder dit jaar verloor de Bosniër de finale in Winston-Salem uitgerekend van Bautista Agut.

Paire pakt tweede finaleticket in Metz

De Fransman Benoit Paire (ATP 41) heeft in eigen land op het ATP-toernooi in Metz (hard/482.060 euro) de tweede finaleplaats geclaimd. Paire klopte in de halve eindstrijd de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 64) na precies een uur in twee sets met 6-1 en 7-6 (7/5).



De Fransman neemt het in de finale op tegen de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 95), die zich plaatste na de opgave van zijn landgenoot Mischa Zverev (ATP 27), het vijfde reekshoofd. Gojowczyk had de eerste set met 6-3 gewonnen en leidde in de tweede set met 1-0, op het moment dat Zverev er de brui aan gaf.



Voor de 28-jarige Paire, die in de kwartfinales in Metz David Goffin (ATP 12) uitschakelde, wordt het zijn vijfde ATP-finale. Van de voorbije vier finales wist de Fransman er slechts eentje te winnen, in het Zweedse Bastad in 2015. De 28-jarige Gojowczyk stond nog nooit in een ATP-finale.



Paire en Gojowczyk kwamen elkaar één keer eerder tegen op het ATP-circuit. Paire was dit seizoen in Stuttgart te sterk voor de Duitser.