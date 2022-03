FC Barcelona wordt jonger, hipper en moderner door samenwerking met Spotify

Music meets football. Streamingdienst Spotify wordt vanaf juli de hoofdsponsor van FC Barcelona. De Catalanen bouwen zo verder aan de toekomst. ‘Als de economische wereld verandert, zie je dat ook in en rond een voetbalveld’, zegt sporteconoom Wim Lagae.

FDZ en KTH

Daniel Ek is een voetbalfan. De Zweed is de oprichter van de muzikale streamingdienst Spotify. Ek is een persoonlijke vriend van assistent-bondscoach Thierry Henry – om er eentje te noemen – en een grote fan van Arsenal. In die mate dat hij de club een dik jaar geleden wilde kopen. De onderhandelingen liepen echter op niets uit.

Daniel Ek Beeld REUTERS

Dinsdagavond laat maakte Spotify de sponsordeal met Barcelona bekend. Naam en logo van de streamingdienst zullen vanaf juli op Camp Nou pronken, alsook op de shirts van de mannen- en de vrouwenploeg. Een deal van vijf jaar die Barça tussen 60 en 70 miljoen euro per jaar zal opbrengen.

Over het waarom van de samenwerking zegt Spotify: “Op die vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. Het zakelijk perspectief, maar ook het merk en de marketing. Ze zijn alle belangrijk.”

Om eraan toe te voegen: “We willen fans verbinden met artiesten – spelers en artiesten, muziek en sport. De visie van het partnerschap is om een nieuw platform te creëren. We willen het Spotify-merk wereldwijd laten groeien. Slechts een aantal partners kunnen dat op grote schaal en met een globaal bereik. Erin slagen om muziek en voetbalfans met elkaar te verbinden van Barcelona tot Mumbai, van Jakarta tot Rio de Janeiro is een unieke kans.”

Beeld AFP

Barça-voorzitter Joan Laporta heeft het dan weer over “een nieuwe stap vooruit in een nieuw tijdperk”.

Een win-winsituatie dus. “Spotify heeft net als Barcelona alleszins een groot bereik”, knikt Matteo Balliauw, sporteconoom aan de Universiteit Antwerpen. “Ze gaan mekaar dus versterken. Spotify zal proberen om fans van Barcelona te activeren op hun platform. Het creëert voor hen trouwens ook extra visibiliteit. Schrik niet als je vanaf volgend jaar playlists te horen krijgt van of podcasts met spelers van Barcelona.”

“Het is in mijn ogen een interessante deal”, vult Wim Lagae, verbonden aan de KU Leuven, aan. “Het past in een tendens van de laatste jaren. Europese topclubs worden steeds vaker entertainmentgroepen en mediabedrijven. Met eigen content, eigen mediakanalen? Ik vind het een heel goede match. Spotify heeft een mondiaal platform en is een heel matuur merk. Daaraan zie je ook dat de streamingdienst bezig is met uitbreiding. Net als Amazon, dat al voetbalrechten in zijn bezit heeft. Barcelona biedt het dan weer verdiepingsmogelijkheden op het vlak van entertainment en media.”

Het bekt nog niet lekker, maar Camp Nou zal vanaf volgend seizoen dus Spotify Camp Nou heten. Lagae: “Accomodatiesponsoring is een heel sterke groeier. Denk maar aan de Allianz Arena in München of de Cegeka Arena in Genk. Het is een logische nieuwe speler in het hele sportverhaal. In Amerika is er zelfs de Crypto.com Arena (het vroegere Staples Center in Los Angeles, FDZ/KTH). Als de economische wereld verandert, zie je dat ook in en rond een voetbalveld. En bij uitbreiding in topsport.”

Balliauw vindt de deal met Spotify ‘the way forward’ voor Barcelona. “Toch als het gebeurt op een weldoordachte manier. Voor de Catalanen wordt het belangrijk om geen onverantwoorde dingen meer te doen zoals in het verleden – er is veel geld verbrand met bepaalde transfers. Die financiële putten moeten gedicht worden en daar zijn ze nu mee bezig met een nieuw bestuur. Door de samenwerking met Spotify gaat Barcelona bovendien meer jongeren aanspreken, met een uitbreiding van hun digitale aanwezigheid.”

De Catalanen bouwen met Spotify als nieuwe sponsor verder aan de toekomst. Jonger, hipper, moderner. Want naast de bekendmaking van de deal met Spotify blijft Barça volop bezig met de make-over van het stadion. Met het renoveren van de faciliteiten op de omliggende site. Gedaan met betonrot, scheuren en duivenpoep. Het Espai-project moet Barcelona “aan het voorste front” houden in de voetbalwereld. Het kostenplaatje is navenant: 1,5 miljard euro. Goldman Sachs, de Amerikaanse investeringsbank die Spotify mee grootmaakte, zorgt voor de fondsen.

Beeld Photo News

Bij Barça noemen ze Espai innovative. Innovatief. Vernieuwend. Van hun samenwerking met Spotify kan hetzelfde gezegd worden. Op een van zijn playlists die zichtbaar zijn op het streamingplatform, heeft oprichter Daniel Ek ‘Harder, better, faster, stronger’ van Daft Punk toegevoegd.

Harder, beter, sneller, sterker. Misschien nog de beste omschrijving van de nieuwe samenwerking.

