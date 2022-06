Fans van Man United wachten vol ongeduld op eerste grote naam

Erik ten Hag heeft zijn eerste sessie als coach van Manchester United achter de rug. Nog zonder internationals, maar erger voor hem en de achterban is dat de eerste aankoop nog altijd op zich laat wachten. Daardoor borrelt de vulkaan alweer hevig.

Klokslag acht uur maandagochtend meldde Erik ten Hag (52) zich op Carrington voor zijn eerste trainingssessie bij Manchester United. Net zoals ze bij Ajax van hem gewend waren, arriveerde Ten Hag als een van de eersten, al wordt hij in Manchester naar het trainingscomplex gereden.

Daar begon hij nog zonder internationals. Sterren als Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes en Jadon Sancho sluiten op 4 juli aan. Hun terugkeer wordt door Ten Hag bij lange na niet als voldoende beschouwd om zijn monsterklus de komende drie jaar te volbrengen.

Ten Hag is aangesteld om van Manchester United weer een serieuze gegadigde voor titels te maken. De club staat al jaren droog en zag het gat met Chelsea en vooral Liverpool en Manchester City onder de laatste vijf managers almaar groter worden. Ten Hag beseft dat hij die kloof zo snel mogelijk moet dichten. Zo verliet hij Ajax iets eerder om bij zijn nieuwe club de eerste piketpalen voor een nieuw en stevig fundament te kunnen slaan.

Niet doortastend

Is de renovatie al zichtbaar? Niet als je het de achterban vraagt. Op basis van de activiteiten op de markt, of beter gezegd het gebrek daaraan, voorspellen zij alweer sportieve tegenspoed. De zorgen zitten niet zozeer aan de vertrekkende kant, waar veelal overbodige spelers gingen en zullen gaan. Aan de inkomende kant spotten zij echter nog geen aankoop.

Niet dat United zich niet wil versterken, integendeel. Tal van namen vlogen op Old Trafford al over de tafel. Zo heeft de grootmacht aanvankelijk zelfs het aantrekken van de peperdure PSG-vedette Neymar overwogen. Door de naam van centrale verdediger Alessandro Bastoni van Internazionale ging ook een streep.

Volgens Paul Hirst, die de club voor kwaliteitskrant The Times volgt, valt het gebrek aan doortastendheid Ten Hag niet te verwijten. “Dat er slechts langzaam vooruitgang wordt geboekt, ligt niet aan hem. Zijn superieuren hebben vooralsnog gefaald in het aantrekken van spelers, waardoor de wederopbouw nog altijd niet in gang is gezet. Dat komt ook doordat United een directe pot van 140 miljoen euro heeft en daarmee deal voor deal werkt. Pas als de eerste aankoop is veiliggesteld, schakelt United echt naar andere targets.”

De Nederlander Frenkie de Jong is het toptarget van United. Beeld ANP

En die eerste aankoop luistert vrijwel zeker naar de naam Frenkie de Jong. De Oranje-international geldt sinds het akkoord met Ten Hag als doelwit nummer één. Alles wijst erop dat de elegante spelmaker, die door Ten Hag werd gelanceerd bij Ajax en voor een recordbedrag naar FC Barcelona vertrok, spoedig zal worden gepresenteerd. Waar De Jong in Catalonië wordt beschouwd als degene die de noodlijdende club van ruimte kan voorzien om met bijvoorbeeld spits Robert Lewandowski de selectie van Xavi te versterken, ziet Ten Hag in De Jong juist de spil waarmee hij zijn aanvallende speelstijl erin kan slijpen.

Toekomst Ronaldo

United kan De Jong maar beter snel binnenhalen. Fans zijn de weinig doortastende handelswijze van de Glazers (eigenaren) al langer zat en Ten Hag heeft met zijn jawoord ontploffingsgevaar maar voor even weg kunnen nemen. Nu aankopen uitblijven, zwelt de onrust alweer aan.

Richard Arnold, de nieuwe algemeen directeur, weet er alles van. Toen hij hoorde van een gepland protest bij zijn woning besloot hij de fans in een lokaal café tot bedaren te brengen. Zij zien ook dat Liverpool (dat met de ook door United begeerde Darwin Núñez de selectie alweer rondmaakte) en Man City (dat kanon Erling Haaland aantrok en op het punt staat Kalvin Phillips te presenteren) hun voorsprong vergroten.

“De fans worden ongeduldig, ja”, ziet Hirst. “En hun woede zal alleen maar toenemen als United geen spelers aantrekt voor de selectie op 8 juli op trainingskamp naar Thailand gaat.”

Wederopbouw en damagecontrol lopen bovendien parallel, aangezien United superster Cristiano Ronaldo alweer uit handen van andere clubs (waaronder Chelsea) moet zien te houden. “Ik denk dat dat symbool staat voor waar United zich bevindt”, stelt Hirst. “Ronaldo ziet zichzelf als een elitespeler, dat zeggen zijn cijfers ook. Maar United is gezien de prijzendroogte geen eliteclub meer. Ronaldo overweegt zijn opties, omdat hij niet overtuigd is dat United andere clubs kan uitdagen in de strijd om de grootste titels, denk ik dan ook. Maar ook dat kun je moeilijk in de schoenen van Ten Hag schuiven.”

Als Ronaldo blijft, krijgt hij mogelijk met meer (oud-)Ajacieden van doen. Hoewel Ten Hag ingefluisterd krijgt er beter geen al te grote ‘Amsterdamse’ enclave op na te houden, is de verwachting dat het niet bij De Jong blijft. De pijlen worden daarna waarschijnlijk meteen gericht op Lisandro Martínez, waar Arsenal momenteel al aan trekt. Ook de naam van Antony prijkt, net als die van Christian Eriksen, ergens boven aan het verlanglijstje van Ten Hag. Pogingen voor de smaakmaker van Ajax hangen ook samen met de beschikbaarheid van de van verkrachting en geweld verdachte Mason Greenwood. Tegen het talent loopt een politie-onderzoek.