Failliet Barça koopt Torres voor 55 miljoen

Vorige week raakte al bekend dat er tussen Barcelona en Man City een akkoord in de maak was over de transfer van Torres (21) en nu is de deal helemaal rond. Maandag wordt de aanwinst voorgesteld in Camp Nou.

Torres brak door bij Valencia en versierde in de zomer van 2020 een transfer naar City. De 22-voudige Spaanse international liet zich ook bij de Engelse grootmacht opmerken, al ligt hij sinds oktober in de lappenmand met een voetblessure. In Manchester was hij goed voor zestien doelpunten.

Barça staat pas zevende in La Liga en wist voor het eerst sinds 2000 de groepsfase van de Champions League niet te overleven. Torres is de eerste grote aankoop van trainer Xavi, de opvolger van Ronald Koeman. Volgens Engelse en Spaanse media heeft Barcelona 55 miljoen euro betaald voor de voetballer. Daar kan nog 10 miljoen bij komen via bonussen.

Besparingen

De transfer is opmerkelijk, gezien penibele financiële situatie van Barcelona. Een herschikking van oude schulden en een kredietlijn van 595 miljoen euro bij Goldman Sachs (terug te betalen over tien jaar) hebben de club echter wat ademruimte gegeven. De televisierechten zouden als onderpand hebben gediend.

De verkoop van spelers afgelopen zomer en een reductie van de kosten hebben de rest gedaan. Sergio Agüero zette ondertussen een punt achter zijn carrière vanwege hartproblemen, een besparing van 5 miljoen euro.

Voor 2021-2022 denkt de club dat de totale loonkosten nog eens met 30 procent zullen afnemen. En omdat in de heenronde toeschouwers weer welkom waren in Camp Nou hoopt Barcelona dit seizoen 765 miljoen euro aan inkomsten te genereren.