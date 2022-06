Fabio Jakobsen troeft Caleb Ewan en Tim Merlier af in sprint van Elfstedenronde

Fabio Jakobsen was eerder dit seizoen al oppermachtig in twee ritten van de Ronde van Valencia, twee ritten in de Ronde van de Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne, een etappe in Parijs-Nice en twee ritten in de Ronde van Hongarije.

Jens Reynders, Louis Blouwe, Kobe Vanoverschelde en de Brit Reece Wood zorgden voor de vroege vlucht. Het peloton was echter niet van plan hen veel voorsprong te gunnen, want het viertal kreeg een maximale voorgift van slechts om en bij de twee minuten. In het peloton werd het tempo heel strak gehouden. Half koers smolt alles opnieuw samen en kregen we een algemene hergroepering.

Net voor het ingaan van de laatste vier ronden, van elk 15,7 kilometer, moest Lotto Soudal sprinter Caleb Ewan terugbrengen na pech. Dat kostte een pak krachten, aangezien de renners van Alpecin-Fenix, met Giro-ritwinnaar Dries De Bondt op kop, het tempo heel strak hielden.

Rory Townsend mocht met een handvol seconden voorsprong de derde laatste ronde aansnijden. Ook nu weer vond De Bondt dat geen goed initiatief, waarop de voormalige Belgische kampioen de kloof meteen dichtte. Met nog 42 kilometer voor de boeg zette de Brit Robert Scott het op een lopen. Wat verderop sloten Lionel Taminiaux en de Nederlander Taco van der Hoorn aan bij Scott, waardoor we drie leiders kregen.

Daardoor mocht de Lotto Soudal-ploeg het commando in de grote groep overnemen van Alpecin-Fenix. Met nog twee rondes te rijden, was de voorsprong van het leidende trio 26 seconden. Ook de renners van UAE Team Emirates gingen wat mannetjes bijzetten op kop van het peloton, net als die van Cofidis.

Op 20 kilometer van de finish was alles te herdoen. Sven Erik Byström trachtte met nog iets meer dan drie kilometer te rijden de massasprint te ontregelen, maar slaagde niet in zijn opzet. De hele bende stormde op de Buitenkruisvest af, waarna Fabio Jakobsen de maat nam van iedereen.