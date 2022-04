F1-leider Charles Leclerc beroofd op straat: ‘fan’ die selfie wou gaat er met luxehorloge van ruim 300.000 euro vandoor

De diefstal vond plaats in Viareggio, een badplaats in Toscane, waar Ferrari-piloot Leclerc met enkele vrienden was gaan eten. De Fransman (24) werd door enkele passanten herkend toen hij samen met zijn fitnesstrainer Andrea Ferrari en enkele vrienden het restaurant uitliep.

Leclerc ging op de foto met zijn fans, waarna de groep om Leclerc in een donkere straat al snel groter werd. Even later ontdekte de Monegask dat zijn horloge was verdwenen. Hij schakelde de politie in, maar de dief werd niet meer gevonden.

Gepersonaliseerd horloge

Het gaat om een Richard Mille 67-02, gepersonaliseerd met de kleuren van de vlag van Monaco - het merk dat de Scuderia sponsort in de F1. Een soortgelijk prototype werd vorig jaar voor 2 miljoen euro geveild, al staat het voor zo’n 300.000 euro op de markt. Het is Andrea Ferrari die het incident wereldkundig maakte, via een Instagram Story waarbij hij het gebrek aan licht in de straat in Viareggio aankaartte.

Leclerc won twee van de drie Grote Prijzen dit seizoen en gaat aan kop in het WK met 71 punten. Wereldkampioen Max Verstappen, die al twee keer uitviel, heeft 25 punten na zijn zege in Saudi-Arabië. Komend weekend staat in Italië de Grote Prijs van Emilia-Romagna op het programma.

Niet het eerste geval

Enkele weken was in ons land ook bouwpromotor Bart Versluys al het slachtoffer van beroving van een luxehorloge. Hij werd begin april op straat overvallen in Oostende. Ook bij Versluys ging het om een horloge van Richard Mille, ter waarde van zo’n 350.000 euro.