Explosiegevaar in de ‘zoo’ van Melbourne: Kyrgios vs. Medvedev

“Iedereen zei me dat ik ervan moest genieten, dat het ongelooflijk ging zijn. Maar eigenlijk vond ik het verschrikkelijk. Het was de eerste keer dat ik op de baan werd uitgejouwd. Het was een moeilijke sfeer om mee om te gaan. En hoe hij het publiek bespeelde, hij tenniste er beter door.”

Aan het woord is de Brit Liam Broady, die dinsdag in de John Cain Arena met Kyrgios en zijn aanhang werd geconfronteerd. De Australiër besefte zelf dat de toeschouwers, gemarineerd in een alcoholsausje, geregeld over de schreef gingen. Ondertussen zweepte hij de fans wel op met zijn gebaartjes, onderhandse opslagen, fabuleuze uithalen en even fantastische als nutteloze trickshots.

“Ik weet dat het publiek van bij de start uit mijn hand eet”, zei Kyrgios. “Ik kan op elk moment energie opwekken.” Nieuwste hype onder de supporters is een langgerekte ‘siiii’, wat Cristiano Ronaldo roept na een doelpunt, en dat na zowat elk gewonnen punt. “Het is stom. Ik kan niet geloven dat ze het zo lang uithielden”, grinnikte Kyrgios. “Maar ja, het is een zoo daarbuiten.”

Omgekeerde psychologie

Een tegenstander die goed gedijt in zo’n zoo is tweede reekshoofd Medvedev. De flegmatieke Rus werd drie jaar geleden meedogenloos aangepakt op de US Open. “Ik wil dat jullie allemaal beseffen dat ik won dankzij jullie”, lachte Medvedev na de match. Dit staaltje van omgekeerde psychologie maakte dat de New Yorkers zijn geslepen en kierewiete karakter wel konden verdragen en hij werd prompt in de armen gesloten.

Vorig jaar behaalde Medvedev de US Open-titel na een finale tegen Novak Djokovic en werd hij veertien dagen aangemoedigd. Dat zal vandaag niet het geval zijn. “Zelfs de mensen die hem haten zien hem graag tennissen”, toonde Medvedev respect. “Dat is zijn kwaliteit.”

Kyrgios schrok er niet voor terug om Djokovic ten tijde van diens onverantwoorde Adria Tour een idioot te noemen en toonde hij zich erg vocaal tijdens de verdwijning van Peng Shuai. Vorige week nam hij het wel op voor de uitgewezen Serviër. “Zo behandel je een kampioen niet”, reageerde Kyrgios op het visumfiasco.