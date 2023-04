Examenstress bij makelaars: FIFA eist speciale licentie, tot onvrede van velen

Velen hopen op een lucratieve carrière als voetbalmakelaar. Wie daarvoor een licentie van de FIFA wil, moet 70 procent halen op een digitale toets. Wereldwijd hebben deze week 6.600 kandidaten zo’n examen afgelegd, in België waren dat er 201.

Het ging een beetje onopgemerkt voorbij toen de wereldvoetbalbond FIFA in december, tijdens haar zitting in Doha, de nieuwe regels over voetbalmakelaars goedkeurde. Dat was nodig, zo legde voorzitter Gianni Infantino uit, omdat de clubs zich blauw betaalden aan commissielonen. In 2022 was dat wereldwijd opgelopen tot 568 miljoen euro, een toename van 24,3 procent in een jaar. De transfer van Erling Haaland alleen al deed de kassa stevig rinkelen: Manchester City betaalde in juni 60 miljoen euro aan Dortmund en nog eens 40 miljoen aan provisies (30 miljoen voor zijn makelaar, 10 miljoen voor zijn vader).

Een en ander was het gevolg van FIFA’s beslissing in 2015 om de regelgeving los te laten. Wie een licentie wilde, kon die voor een paar honderd euro’s gaan ophalen bij de nationale bond. Met alle excessen van dien.

Die wildgroei wil de FIFA een halt toeroepen door de commissies te begrenzen. Het nieuwe reglement, dat sinds januari van kracht is, legt een limiet van 3 procent op voor spelers die meer dan 200.000 dollar verdienen en 5 procent voor wie onder dat jaarloon blijft. Het is ook niet meer toegelaten om twee partijen te vertegenwoordigen bij een transfer, om belangenvermenging te verhinderen. Markant is dat een makelaar beter wordt betaald om een club bij te staan: daar ligt het plafond op 10 procent.

Niet valsspelen

De FIFA introduceerde in haar regels ook weer het makelaarsdiploma. Zo kan niet om het even wie proberen munt te slaan uit een transfer. Een blanco strafblad is eveneens een vereiste.

Wie al voor 2015 in het bezit was van een licentie ontsnapte aan het examen, maar voor alle anderen was het dinsdag stressen geblazen in de aula van het Erasmus Ziekenhuis van de ULB in Anderlecht. In totaal 323 kandidaten schreven zich in, 201 boden zich effectief aan en dienden in een uur twintig meerkeuzevragen in te vullen tijdens een digitale toets, in het Engels, Frans of Spaans. Om de licentie te behalen, moesten ze 70 procent halen. In september is er een herkansing.

De voetbalbond zette tien werknemers in om toe te zien dat niemand vals speelde en om de identiteit van de kandidaten te checken. “Volgens geruchten dachten bepaalde mensen eraan om een bekwamere advocaat te sturen of andere hulplijnen in te schakelen”, zo viel te horen. De FIFA stelde vooraf de nodige documentatie ter beschikking, maar niet iedereen spartelt zich even vlot door meer dan 520 bladzijden aan regeltjes. In Anderlecht werden er geen incidenten gemeld.

Opvallend veel Franse makelaars legden in België hun test af, omdat Frankrijk besliste niet in te stappen in dat nieuwe systeem. Ze zijn van mening dat hun eigen regelgeving veel strenger is dan wat de FIFA vraagt. Maar de Fransen die op de internationale markt actief willen zijn, hebben dat FIFA-papiertje wel nodig. In België bestaat er trouwens geen wettelijk kader voor makelaars.

Rechtszaken

Wereldwijd deden er dinsdag ruim 6.600 kandidaten mee. Voor de zomer is de FIFA-licentie nog geen vereiste, pas vanaf 1 oktober treedt die regel in werking. Als ze tegen dan nog niet is afgeschaft tenminste, want intussen lopen er in verschillende landen rechtszaken tegen de nieuwe regels. Ook in Brussel, waar het makelaarsagentschap The Football Forum begin april een klacht bij de ondernemingsrechtbank indiende tegen de FIFA en de KBVB. Bij het Europese Hof van Justitie ligt ook een prejudiciële vraag van een rechter uit Mainz over de wettigheid ervan. En een Zwitsers kantoor richtte zich tot het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Ingewijden menen dat ongeveer elk artikel een inbreuk is op het Europese mededingingsrecht en dat Infantino, die de voorbije maanden veel kritiek kreeg, met die nieuwe regelgeving vooral aan windowdressing doet. Toch kan het nog twee jaar duren voor het Europese hof zich uitspreekt. Tot dan heerst er juridische onzekerheid en riskeert de FIFA op langere termijn met miljoenenclaims geconfronteerd te worden van verongelijkte makelaars.