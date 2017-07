Ex-zakenpartner eist 36,5 miljoen van Boris Becker

Cleven was in de jaren '90 een zakenpartner van de 49-jarige Becker en verleende ook financieel advies aan de drievoudige winnaar van Wimbledon. Volgens GHM Partners zou Becker meerdere betalingstermijnen aan zijn laars gelapt hebben.



Beckers advocaat Christian-Oliver Moser vindt de claim van 36,5 miljoen ongegrond. "Door druk uit te oefenen via de pers probeert Cleven gelijk te krijgen voor een ongegronde eis", reageerde Moser via een communiqué.



Twee weken geleden werd Becker door een Londens handelstribunaal failliet verklaard omdat hij een lening niet kon terugbetalen aan de Britse privébankier Arbuthnot Latham & Co. Het advocatenteam van Becker kondigde al aan dat ze beroep aantekent tegen de beslissing.