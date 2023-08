Ex-Genkie Sander Berge tekent bij het Burnley van Vincent Kompany

De Noorse international Sander Berge kiest voor een nieuw avontuur bij Burnley, zo melden de Clarets woensdagavond op sociale media. De defensieve middenvelder, die van 2017 tot januari 2020 voor Racing Genk uitkwam, verlaat Sheffield United en zette zijn krabbel onder een contract tot 2027.

“Ik heb veel goede dingen over de club gehoord en gezien het succes van vorig seizoen, is er hier een geweldig project aan de gang. Het is een geweldige omgeving vol jonge getalenteerde spelers, dus ik denk dat het perfect bij me past. De club heeft hoge verwachtingen, voert verschillende transfers door en het past allemaal in wat ik zoek”, reageerde de 25-jarige Noor.

Berge begon zijn carrière bij de Noorse derdeklasser Asker, die hij in 2015 verliet voor eersteklasser Valerenga. Vervolgens nam Genk hem in 2017 voor twee miljoen over en werd hij meteen basisspeler in de Luminus Arena. Na drie jaar werd de Noor weggeplukt door Sheffield, in die tijd de duurste uitgaande transfer ooit in België. Weliswaar zakte hij in zijn tweede seizoen bij de club naar de Engelse tweede klasse, een competitie waar Sheffield momenteel nog steeds in vastzit. In totaal kwam hij er 109 keer voor uit, waarin hij 15 keer scoorde. De transfersom zou om en bij de zeventien miljoen euro liggen.

Bij Burnley voegt hij zich bij Kompany en enkele ploeggenoten met een verleden in de Belgische competitie. Vitinho (ex-Cercle Brugge), Josh Cullen en Jacob Bruun Larsen (beiden ex-Anderlecht), Anass Zaroury (ex-Lierse), Lyle Foster (ex-Westerlo) en de Belgen Samuel Bastien, Manuel Benson, Enock Agyei en Rode Duivel Ameen Al-Dakhil kijken vrijdag kampioen Manchester City in de ogen in de opener van de Premier League.