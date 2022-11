Ex-bondscoach Marc Wilmots over de Rode Duivels: ‘De situatie rond Eden Hazard is heel onrustwekkend’

Te midden de polemiek omtrent het WK in Qatar praat oud-bondscoach Marc Wilmots (53) over het nakende einde van onze Gouden Generatie. Wilmots was er bij toen de trein vertrok en kijkt nu vooruit naar de wellicht laatste rit. ‘Ik geloof nooit dat de Rode Duivels als gewillige slachtoffers het vliegtuig zijn opgestapt. Integendeel, ik denk dat ze zich zeer bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen.’

Marc Wilmots, er was heel wat te doen over het tijdstip van dit WK. Maar zou nu spelen geen zegen kunnen blijken, aangezien de spelers frisser zitten dan op het einde van het seizoen?

“Toen het tornooi aan Qatar werd toegewezen, was er een debat over de hitte die er in de zomer heerst. Daarop werd beslist om het WK over te hevelen naar november en december. Gaandeweg raakten heel wat mensen overtuigd van de voordelen van een herfst-WK. Op die manier zou je geen fysiek en mentaal uitgeperste spelers aan de start krijgen. Die redenering hield steek, ware het niet dat er in de jongste jaren de Nations League bij kwam. Die matchen moesten ook nog eens worden ingepast in een al overladen kalender. Sinds Euro 2020, dat met een jaar vertraging werd afgewerkt, spelen de internationals ongeveer om de drie dagen en tussendoor hadden ze amper vakantie. Vergeet ook niet dat al het clubvoetbal in de eerste seizoenshelft binnen een kortere tijdsspanne moest worden afgewerkt. Het resultaat is dat er bij heel wat landen belangrijke spelers ontbreken, dat andere spelers niet topfit zijn en dat teams er zonder noemenswaardige voorbereiding aan beginnen. Hoe durven de internationale voetbalinstanties beweren dat ze bezorgd zijn over het helse ritme dat de spelers wordt opgelegd?”

Binnen deze context werd ook de voorbereiding van de Rode Duivels tot het absolute minimum herleid…

“Klopt. Samenkomst in Tubeke, dan snel snel naar Koeweit voor een oefenmatch en dan heb je nog een paar dagen om tactisch te werken. Een vraag die ik me stel: moest die vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte in de gegeven omstandigheden er echt nog bij? Ik weet het niet, maar vraag het me wel af. Misschien kan iemand als Eden Hazard extra ritme kan gebruiken. Anderen zijn misschien meer gebaat hij wat rust. Hoe dan ook: alle 32 bondscoaches die naar Qatar afreizen, doen dat met een koffer vol zorgen.”

De voorbereiding is voor iedereen heel kort. Heeft België dan niet het voordeel dat veel internationals al tien jaar samen spelen?

“De cohesie binnen deze spelersgroep is groot: deze generatie is een echte familie geworden. Het woord ‘familie’ wordt vaak gebruikt, maar in dit geval is het echt zo. De huidige leiders binnen de ploeg zijn al tien jaar op post, terwijl nieuw bloed druppelsgewijs werd toegevoegd. De toekomstige ‘patrons’ vonden intussen ook hun plaatsje. Zowel Martínez als ik hebben onze verdienste in dat proces. Los daarvan blijven er zorgen. Zoals over Romelu Lukaku, die zich ongetwijfeld heeft geforceerd om sneller terug te komen na een blessure. En er is het erg specifieke geval van Eden Hazard, die al te lang in het sukkelstraatje zit. We hebben het hier over drie moeilijke jaren, niet over een vormverlies van drie maanden. Dat is onrustwekkend, heel onrustwekkend zelfs. En eerlijk, ik zie daarvoor momenteel weinig oplossingen.”

Hazard en Wilmots in 2015. Beeld photo_news

Als u nog bondscoach was, zou u dan twijfelen om deze Hazard mee naar Qatar te nemen?

“Nee. Absoluut niet. Eden moet je altijd meepakken! Voor zijn ervaring, zijn maturiteit, zijn exceptionele balbehandeling en vooral omdat hij momenteel niet geblesseerd is. Men zou het bijna vergeten, maar hij is inmiddels wel verlost van dat plaatje in zijn enkel. Dat is geen onbelangrijk gegeven.”

Heeft u twijfels omtrent Lukaku?

“Kijk, België heeft niet zo’n grote vijver om uit te vissen zoals sommige toplanden met meer inwoners. Lukaku is ‘un monstre sacré’, een spits die je in België niet in elke generatie hebt. Enkel Martinez, de medische staf en Lukaku zelf kennen de exacte omvang van het probleem. Enkel zij kunnen inschatten hoe groot de kans is dat hij later in het tornooi nog een rol kan spelen. Ik had tijdens Euro 2016 een medisch twijfelgeval met Nicolas Lombaerts. Op het einde van de voorbereiding zeiden de dokters me dat hij niet fit zou geraken. Met Vincent Kompany, die tijdens het WK 2018 de eerste ronde miste, draaide het toch goed uit. Des te beter! Nu hoopt men op een zelfde scenario met Lukaku. Want België zonder Lukaku, dat scheelt een pak qua présence in de zestien. Daarmee vertel ik niets nieuws.”

Hoe moet de ploeg omgaan met die vraagtekens?

“Kalm en bedachtzaam blijven is de boodschap. Moet je Hazard bijvoorbeeld meteen laten starten of hou je hem achter de hand als joker? Het zal in de komende dagen adviezen regenen, maar aan het einde van de rit zijn er slechts twee die de toestand het best kunnen inschatten: Eden Hazard en Roberto Martínez. Aangezien ik de details niet ken, lijkt het me wijs om hierover te zwijgen.”

Staat Hazard - net als die andere dertigers Vertonghen, Alderweireld, Mertens en De Bruyne – voor zijn laatste grote tornooi?

“Voor zijn laatste WK allicht wel. Ik ken Hazard natuurlijk een beetje en zie hem niet voetballen tot zijn 35ste. Ik hoop voor het Belgisch voetbal dat ik me vergis. Maar ik denk het niet. Hazard gaat in Qatar ongetwijfeld ten volle willen genieten van zijn derde wereldbeker. Voor hem en de andere dertigers is dit misschien een laatste kans om uit te blinken op zo’n toneel. Wel, dat ze er allemaal van genieten en er het maximum uithalen. Na je interlandcarrière gaan de lichten uit en blijven er enkel herinneringen over. De eerste maanden na je pensioen als international vormen een speciale periode voor een speler, geloof me. Je geniet ergens van het feit dat je wat op adem kan komen, maar tegelijk heb je een gevoel van leegte.”

Marc Wilmots als coach van Raja Casablanca in 2021. Beeld REUTERS

Denkt u dat de anciens straks allemaal samen gaan afhaken? Of voorziet u een geleidelijke wissel van de wacht?

“Dat laatste zou ideaal zijn. Als je Hazard, De Bruyne, Lukaku en Courtois nog een tijdje aan boord kan houden, dan blijf je beschikken over een stevige ruggengraat. Met daar nog jongens als Carrasco, Meunier, Castagne, Vanaken, Trossard en Tielemans bij kan je ook bouwen aan iets moois. Ik zeg niet dat we weer zo’n uitzonderlijke lichting gaan krijgen, maar het hoeft evenmin in te storten.”

Wat is straks de sportieve erfenis van deze Gouden Generatie?

“Een decennium vol grote prestaties en ongelooflijke, verbindende herinneringen. Die volle stadions, die overrompelde Brusselse Grote Markt en die horden supporters die de nationale ploeg overal volgden: dat is du jamais vu. En dat succes was een inspiratiebron voor andere sporten in ons land: hockey, atletiek, basket. Al die sportieve successen uit de voorbije jaren zijn de vrucht van de samenwerking van sporters, clubleiders en vrijwilligers. Dit terwijl de politiek maar weinig omkijkt naar de sport. Je moet je ook goed beseffen hoe uniek het voor een land met slechts elf miljoen inwoners wel is om tien jaar aan een stuk present te zijn op alle grote voetbaltornooien. En zo lang nummer één zijn op de wereldranglijst, eigenlijk is dat ongelofelijk! Frankrijk, Duitsland, Spanje, Brazilië, Engeland en Argentinië kunnen allemaal uit een veel groter reservoir putten. Dat wil zeggen dat wij in België beter werk hebben geleverd dan zij. Buiten Denemarken en Kroatië ken ik geen minder bevolkte landen die eveneens hun stempel hebben kunnen drukken.”

Wat na Hazard en co?

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen flauw idee heb waar het in de verdere toekomst met ons voetbal naartoe zal gaan. Dit om de simpele reden dat ik niet weet wat er in de lagere jeugdcategorieën zit aan te komen. Sinds mijn vertrek bij de bond, zes jaar geleden, heb ik geen match van de jonge Duivels meer gezien.”

Laat ons terugkeren naar deze 22ste wereldbeker. Gaan de Belgen hun laatste kans kunnen grijpen?

“Dé basiskwaliteit van de Belgische nationale ploeg, van welke generatie ook, is dat we realistisch kunnen voetballen. We kunnen ons bijzonder goed aanpassen. Ik geloof nooit dat de Rode Duivels als gewillige slachtoffers het vliegtuig zijn opgestapt. Integendeel, ik denk dat ze zich zeer bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen.”

Romelu Lukaku, vlak voor het vertrek in Zaventem. Beeld AP

Welke rol is dat dan?

“Je weet hoe het in een tornooi kan lopen. Tijdens Euro 2016 en het WK 2018 konden we aanspraak maken op de titel. In 2016 werd mijn verdediging onthoofd door blessures. In 2018 was de ploeg volledig, maar besliste Frankrijk er anders over. Ook nu is het niet te voorspellen hoe de zaken zullen uitdraaien. België behoort niet tot de favorieten, wat vier jaar geleden wel het geval was, maar we gaan niet naar daar om maar drie groepswedstrijden te spelen.”

Heel wat extrasportieve thema’s domineren al maanden de berichtgeving omtrent het WK in Qatar. Denk maar aan de werkomstandigheden voor stadionbouwers of de ecologische voetafdruk van het evenement. Hoe moet een topsporter met die zaken omgaan?

“Dat al die dingen nu zo breed worden uitgesmeerd in de media doen me een beetje perplex staan. Het was twaalf jaar geleden, toen de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022 werden toegewezen, dat critici zich hadden moeten laten horen. En het spijt me dat ik het op zo’n abrupte manier moet zeggen, maar denk je echt dat de sportwereld een politiek systeem, een cultuur en een religie in een vingerknip gaat kunnen veranderen?”

Het WK en de Olympische Spelen zijn de twee grootste sportevents ter wereld. Denkt u niet dat die organisaties iets in beweging kunnen zetten?

“Hebben de Spelen van Peking de strenge communistische lijn van China versoepeld? Werd de Krim na het WK in Rusland opnieuw toegekend aan Oekraïne? Men schrijft aan het voetbal krachten toe die het niet heeft. Wie denkt dat het voetbal de wereld kan veranderen, is naïef. Ga over een jaar maar eens kijken of er in Qatar veel is gewijzigd omdat wij hier in Europa een paar bordjes in de lucht steken. Die verontwaardiging zijn we in de voorbije tien jaar trouwens vergeten te tonen.”

Volgens u kan een voetballer beter geen burgerbewustzijn hebben?

“Daar gaat het niet om. Het is eerst en vooral de FIFA die voor zichzelf een moreel examen moet afleggen. Messi, Ronaldo, Mbappé en Lukaku hebben niet beslist om stadions met airconditioning te plaatsen in een land dat het niet altijd even nauw neemt met de mensenrechten. Het is aan degenen die de beslissingen nemen om de gemaakte keuzes uit te leggen.”