Evi Van Acker tweede na eerste dag op WK zeilen

Een elfde en vierde plaats leverden de 21-jarige Maité Carlier de zevende plaats in de tussenstand op. Emma Plasschaert (23) finishte één keer als 32ste en één keer als vijfde en is 29ste op 100 deelneemsters.



Voor de Britse titelverdedigster Alison Young en de Nederlandse olympische kampioene Marit Bouwmeester verliep de eerste dag niet naar wens. Young is met 33 punten 27ste, Bouwmeester met 56 punten pas 60ste.



Drievoudig Europees kampioene Van Acker jaagt een eerste wereldtitel na. Ze werd vicewereldkampioene in 2011 en pakte brons in 2014 en 2015.



Stand na 2 regatta's:

1. Kim Pletikos (Sln) 5 ptn (3/2)

2. Evi Van Acker (Bel) 7 (4/3)

3. Svenja Weger (Dui) 10 (8/2)

4. Dolores Moreira Fraschini (Uru) 12 (2/10)

5. Maria Erdi (Hon) 12 (9/3)

...

7. Maité Carlier (Bel) 15 (11/4)

...

29. Emma Plasschaert (Bel) 37 (32/5)