Evenveel waard als Alderweireld: FC Drita moet voor Antwerp hapklare brok zijn in Europese veroveringstocht

FC Drita, zo heet de eerste tegenstander van Antwerp in de nieuwe Europese campagne. Een jaar geleden liet de club uit de Kosovaarse stad Gjilan de latere Conference League-finalist Feyenoord serieus zweten in de tweede voorronde: 0-0 en 3-2 voor de Rotterdammers werd het toen. Te zeker mag je dus nooit zijn in het voetbal, maar toch: als de spelers van Antwerp in de voorbije dagen geen collectieve zonneslag hebben opgelopen, mag Drita nooit een kans maken.

Als we de gespecialiseerde website Transfermarkt.com mogen geloven, is de totale selectie van FC Drita 4,5 miljoen euro waard. Da’s maar net iets meer dan wat Antwerp voor de 33-jarige Toby Alderweireld neertelde. Over Alderweireld is de jongste dagen en weken veel gezegd en geschreven. Terecht. Te midden alle stunttransfers die voorzitter Paul Gheysens en zijn sportieve cel in de voorbije jaren realiseerden, is die van Alderweireld de allerstrafste. Een gelouterde Rode Duivel, die al twee keer in de finale van de Champions League heeft gestaan: daar kan je mee naar de oorlog, ook buiten de landsgrenzen.

Zou Antwerp mét hem vorig jaar in de slotfase een punt uit handen gegeven hebben op Olympiakos en thuis tegen Frankfurt? Zou Antwerp mét hem in blessuretijd een haast zekere zege op het veld van Frankfurt hebben laten ontglippen? We kunnen het niet bewijzen, maar we durven het betwijfelen. Alderweireld is iemand die een resultaat over de streep kan helpen trekken. Tel die vier verloren punten erbij en Antwerp had altijd doorgegaan in de Europa League.

Nog een man met de nodige internationale ervaring is Vincent Janssen. De Nederlandse spits voetbalde bij clubs als Tottenham en Fenerbahçe. Met het Mexicaanse Monterrey won Janssen de Concacaf-versie van de Champions League. Ook Janssen weet hoe het spel gespeeld moet worden. En wat te zeggen van Mark van Bommel? Antwerps nieuwe coach mocht destijds als speler van Barcelona de beker met de grote oren in de lucht steken. Van Bommel kent als geen ander het klappen van de zweep en staat bekend als een meedogenloze winnaar.

Het is dat soort mensen dat Antwerp naar the next level moet tillen: van een topclub in wording naar een echte titelkandidaat. En hoewel Paul Gheysens in eerste instantie België wil veroveren, zal hij de blik toch ook op Europa hebben gericht. Succes in Europa betekent extra geld voor de uitbouw van de club, extra prestige en extra geloofwaardigheid. De aanloop naar de Conference League oogt alvast veelbelovend. Winst in oefenduels tegen gereputeerde teams als Salzburg en Dynamo Kiev – zelfs nog zonder Toby Alderweireld – geven de Antwerpse burger moed. Tegen FC Drita moet een eerste bevestiging volgen.

Dromen mag meer dan ooit

Op 7 juni 2023 wordt de finale van de Conference League georganiseerd in het Sinobo Stadium in Praag. U hoort ons niet zeggen dat dit het nieuwe Wem-be-ley zal worden, maar een spraakmakende Europese campagne moet tot de mogelijkheden behoren. Dromen mag meer dan ooit op de Bosuil, zelfs in Europa.