Evenepoel: ‘We moeten niet rond de pot draaien. Ik ben nu beter dan ik was voor de start van de Vuelta’

Zelfzeker en messcherp, zo presenteerde Remco Evenepoel zich aan de vooravond van de Giro. ‘Ik start in de best mogelijke vorm’, zei de wereldkampioen. Zijn plan: uitpakken in de tijdritten.

In een zonnig Pescara opende Remco Evenepoel (23) zijn laatste perspraatje voor de Giro-start met twee correcties.

Ten eerste: de slogan ‘Strive for perfection’, die op zijn sociale media werd gepost, komt niet uit eigen koker. “De man die mijn sociale media behartigt heeft dat geschreven”, klonk het. “Maar als we dan toch spreken over perfectie: mijn voorbereiding was er een uit het boekje. Ik heb de voorbije maanden alle trainingen gedaan die ik wilde doen. Ik weeg 63 kilogram en start in de best mogelijke vorm. We moeten niet rond de pot draaien: ik ben nu beter dan ik was voor de start van de Vuelta.”

Ten tweede: zijn ultieme training in het Spaanse Denia van 182 kilometer over vier uur en vijf minuten was niet enkel op de tijdritfiets. “Ik reed honderd kilometer op mijn tijdritfiets en tachtig kilometer op de normale koersfiets achter de brommer. Het beste van beide werelden.”

Energie sparen

Indien Evenepoel de Giro even secuur beheerst als zijn persconferentie, dan mag hij op beide oren slapen. Op de vraag of hij de klimtijdrit van de slotweek al heeft verkend: “Dat kun je misschien beter vragen aan jullie spion, die op Tenerife kwam koekeloeren in ons hotel.”

En toen een voor hem onbekende journalist met Slavische tongval vroeg hoe hij zijn Giro tactisch zal indelen tegenover Primoz Roglic: “Ben jij een Sloveen? Dan zal ik niet antwoorden.” Uiteraard antwoordde de wereldkampioen wel. “We kunnen deze koers niet vergelijken met de Ronde van Catalonië, waar Roglic en ik vochten voor elke seconde. Toen was er geen tijdrit om het verschil te maken. In de Giro zijn er drie tijdritten en veel meer bergritten. Ik zet alles op de twee tijdritten en zal de andere ritten zo rustig mogelijk aanpakken. Ik wil energie sparen voor de slotweek.”

In de slotweek wachten drie bergritten, tenminste als de sneeuw geen roet in het eten gooit. Toch meent ex-renner Alberto Contador dat in de slotweek een mogelijke zwakke plek van Evenepoel ligt. “Hij kent zijn lichaam niet goed genoeg. Hij heeft zijn lichaam nog niet kunnen testen in loodzware omstandigheden”, aldus Contador.

De Spanjaard is niet niemand voor Evenepoel. “Hij is een van mijn idolen. Toen hij mij vorig jaar in de Vuelta voor Eurosport interviewde, was ik even starstruck. Toen lag het zwaartepunt in de eerste week, nu in de slotweek. Maar de twijfels die ik vorig jaar had, of ik bergop het niveau van Roglic aankon, die zijn weg. In Catalonië klommen we op hetzelfde niveau. Ik hoop dat nu ook te doen en dan beter te zijn in de tijdritten.”

Niet te vroeg in roze

De eerste tijdrit (19,6 kilometer) is een kolfje naar de hand van Evenepoel. “Ik verkende de tijdrit al twee keer. De eerste zeventien kilometer zijn rechtdoor, deels op een fietspad. De wind zal er een rol spelen. De laatste twee kilometer gaan omhoog. De eerste kilometer is best steil, 6 à 7 procent, de slotkilometer is vals plat. Dankzij de weinige herstelmomenten is het een tijdrit zoals ik die graag heb. Ik wil zoveel mogelijk tijd pakken op de andere klassementsrenners, maar voor de dagzege zijn Filippo Ganna en Stefan Küng de favorieten.”

Mads Pedersen heeft een andere mening. “Evenpoel is zeker een favoriet voor de dagzege. Met zijn aerodynamica compenseert hij de iets grotere kracht van Ganna en Küng. Ik mik hier op de puntentrui en denk dat Evenepoel een van mijn grootste tegenstanders wordt, omdat hij ook die drie tijdritten kan winnen.”

De paarse puntentrui interesseert Evenepoel niet. Enkel de roze trui, maar nog niet voor meteen. “Als ik zaterdag het roze pak, geef ik die trui nadien weg. Het enige wat mij interesseert, is het roze in Rome.”

Evenepoel: "Hopelijk klim ik op hetzelfde niveau als Roglic." Beeld AFP

Masnada out, Ballerini in

Evenepoel beseft dat hij dat niet alleen kan regelen. “Ik denk dat we een van de sterkste ploegen aan de start zijn, als we al niet de sterkste zijn. Het is wel jammer dat Fausto Masnada ontbreekt, in topvorm is hij een van de beste klimknechten ter wereld.”

Zijn vervanger is Davide Ballerini. “Een ander type, meer een rouleur, maar hij haalt het niveau niet omlaag. Het gros van de ploeg was er al bij in Luik. Die zege zorgde voor een boost, dus ook bij mijn ploegmaten is het zelfvertrouwen hoog. Ik verwacht een open koers. Jumbo-Visma met Roglic en Ineos Grenadiers met Thomas hebben één kopman; ploegen als Bahrain, EF, Bora en UAE beschikken over meerdere troeven. Zij kunnen verrassen, maar we zijn voorbereid op elk scenario.”

In Italië was Evenepoel nog maar weinig succesvol. Een rit in de Adriatica Ionica Race (2017) en de Coppa Bernocchi (2021). In de Ronde van Lombardije ging het door een zware val al eens grondig mis, ook in Tirreno-Adriatico had hij beter verwacht. En dan was er nog die opgave in de Giro 2021. “De Remco van die Giro kun je niet meer vergelijken met de Remco van nu. Het type renner, het atletische vermogen, de voorbereiding, het gewicht, alles is anders."

Evenepoel is trouwens niet de enige met nare ervaringen in de Giro. Geraint Thomas moest door pech opgeven in zijn vorige twee deelnames. Primoz Roglic had in zijn tweede deelname ook meer ambities dan de derde plaats. Wordt het de Giro van de revanche? “Voor mij alleszins niet. Het klopt dat mijn resultaten in Italië nog niet zo goed waren, het is tijd dat om te draaien.”