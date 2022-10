Evenepoel wacht in regenboogtrui op Keisse in laatste koers samen in Binche

Kersvers wereldkampioen Evenepoel rijdt zij aan zij met Keisse over de streep in Binche in hun laatste koers samen. Na enkele prikjes, liet Evenepoel lopen op 25 kilometer van de finish en wachtte hij zijn ploegmaat op. Keisse stopt na dit seizoen. Philippe Gilbert kwam als zesde over de streep in zijn laatste koers op Belgische bodem. Zondag volgt zijn definitief afscheid in Parijs - Tours. Laporte van Jumbo Visma won de wedstrijd voor Tiller en Page.