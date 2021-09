Evenepoel: ‘Toen Colbrelli mee over de top kwam, wist ik het al’

Hij keek om, zag nog één man in zijn wiel zitten en dacht: nee, niet Sonny Colbrelli! “Uitgerekend de renner met wie ik niet naar de finish mocht.”

Evenepoel (21) maande de Italiaan in zijn wiel nog een paar keer aan om over te nemen, maar Colbrelli diste een stukje commedia dell’arte op. Tot frustratie van de Belgische ‘weldoener’. “Ik ging nog één keer zeven minuten voluit op die laatste Povo-klim. Maar toen hij mee over de top kwam, wist ik het al. Hij moest maar één ding doen: mijn wiel houden. Het was een mentaal spel. Kraken of overleven. Even kreeg ik in de laatste twee ronden de indruk dat hij zou begeven, maar hij klampte aan en won.”

Evenepoel zeeg op de sfeervolle Piazza del Duomo te midden van honderden joelende tifosi neer tegen de dranghekken. Een paar krachttermen volgden. Een wegwerpgebaar ook, in een eerste vlaag van diepe ontgoocheling.

“Boos op hem? Neen, dat was ik niet echt”, stelde Evenepoel dat beeld even later bij. “Dat heeft geen zin. Hij is er ook voor in het rood moeten gaan. Sterk dat hij daarin slaagde. Ik ken Colbrelli’s gewicht niet, maar het zal wel hoger liggen dan mijn zestig kilo. Nooit eerder zag ik hem zo goed fietsen. Hij is in de vorm van zijn leven. Zelf vind ik het bijzonder jammer dat ik tweede werd, omdat dit echt wel een parcours was dat me ligt. Ik had die trui zo graag gepakt. Het zal steken als ik Colbrelli de komende weken tegenkom in koers.”

Teleurstelling snel weg

Uit Italiaanse hoek kwam de vraag of hij deze Colbrelli ook de wereldtitel ziet veroveren, over twee weken in Leuven. Evenepoel: “Ik hoop van niet. Anders wordt het wel héél saai komend jaar in het peloton, zonder Italiaanse tricolore (Colbrelli is ook nationaal kampioen, JDK) en Europese sterrentrui. Zou je ze dan niet beter aan mij schenken, Sonny, als je van plan bent om wereldkampioen te worden?”

De zaal lachte. Evenepoel klaarde op en vergat er prompt zijn teleurstelling bij. “Finaal ben ik gewoon blij dat ik opnieuw op mijn beste niveau koers en dat ik hier zilver en brons pak. Dat maakt, de Olympische Spelen even terzijde, nu vier medailles in vier kampioenschappen (ook zilver in BK tijdrijden en brons in EK weg, JDK). Het mag nu eindelijk eens prijs gaan zijn.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout Beeld BELGA

Volgende week zondag is wat dat betreft een optie, op het WK tijdrijden in eigen land. “Daarin kan ik nog eens mijn eigen kaarten uitspelen.” Voor de wegrit, nog een week later, verandert deze zilveren medaille niets aan de hiërarchie in het Belgische kamp, vindt Evenepoel. “Colbrelli is top, maar met Wout van Aert beschikken ook wij over een van de beste renners van het moment. Hij is in bloedvorm. We gaan er alles aan doen om hem aan de regenboogtrui te helpen. Die steun verdient hij, al was het maar op basis van wat hij de voorbije twee jaar allemaal heeft gepresteerd. Ik heb mijn kans gehad, nu is het aan Van Aert. Hij mag er 100 procent op vertrouwen: ook ik stel me met mijn uitstekende vorm volledig in zijn dienst. Ik heb op dit EK bewezen dat ik daar klaar voor ben.”

Van Aert blijft kopman

Sven Vanthourenhout was achteraf trots op zijn troepen. De Belgische ploeg reed in Trento een efficiënt EK. Zo wil de bondscoach het over twee weken ook zien gebeuren op het WK in Vlaanderen. “Met Wout van Aert als kopman, dat verandert niet. Evenepoel krijgt wel een heel belangrijke rol.”

Ben Hermans, volgens de coach een van de meest onderschatte renners in het peloton, nam in de finale enkele Povo-beklimmingen van voet tot top voor zijn rekening. Tot dan had Victor Campenaerts voor held van de natie gespeeld in dienst van Evenepoel. “Campenaerts verbaast ons al een heel seizoen. In dit peloton hoorde hij bij de vijf beste renners in koers. Op een bepaald moment vond ik hem zelfs té goed en had ik hem liever 5 procent minder zien zijn. Zó gretig.”

Zilver was uiteindelijk het hoogst haalbare voor Evenepoel, vond Vanthourenhout. “Je kunt zeuren over bepaalde dingen, maar ik denk dat uiteindelijk de meest verwachte renner won.”

Even nog sprak hij zijn kopman in de laatste tien kilometer toe. “Ik vroeg hem om niet meer op kop te komen, tenzij om te versnellen of te demarreren. Maar goed, Evenepoels temperament haalde de bovenhand op wat ik vroeg. Het had ook weinig verschil uitgemaakt. Vanaf het moment dat Colbrelli mee over de top geraakte reden we voor zilver.”

Vanthourenhout houdt voor het WK vast aan zijn plan. “Evenepoel zal zeker geen waterdrager zijn. Maar die vierde ritzege en eindoverwinning van Van Aert in de Ronde van Groot-Brittannië is voor mij alleen maar een bevestiging van zijn supervorm. Leuven is een heel ander parcours, een heel ander peloton ook. Op het WK zullen we een andere tactiek hanteren, met Van Aert als absolute kopman. (grijnst) Stiekem hoop ik dat Colbrelli voldoende heeft aan deze trui. Dat hij goed feest hier in Trento, zwaar uit de bol gaat en er een serieuze kater aan overhoudt. Het zal nodig zijn want hij wordt een taaie klant.”