Evenepoel speelt vandaag ‘thuismatch’ in Brabantse Pijl

Het beeld werd op 11 januari, daags na de openbaring van zijn jaarprogramma, gepost op de Facebook-pagina van de wedstrijd zelf. Remco Evenepoel, glimlach op de lippen, gretig in de weer met zijn smartphone: “Hey guys, I’m riding the Brabantse Pijl this year. See you there.” Het was een perfecte weergave van het enthousiasme waarmee de renner toen al uitkeek naar de belangrijke afspraak in eigen regio.

“Het is echt een koers naar mijn hart”, verklaart hij dik drie maanden later. “Omdat ze wordt gereden op vertrouwde grond. Mijn thuiswegen, zeg maar. Ik ken het parcours zo ongeveer uit mijn hoofd. Elke bocht, elk steentje weet ik er liggen. Samen met Luik-Bastenaken-Luik is het dan ook mijn grote doel in april. Méér dan de Waalse Pijl, die Julian Alaphilippe veel beter ligt (de wereldkampioen won er in 2018, 2019 en 2021, JDK) en waar ik 100 procent in zijn dienst zal rijden.”

Zeker in zijn jongere jaren waren de Alsemberg en de Bruineput, de derde en vijfde helling in het parcours, vaste prik tijdens zijn trainingstochten, herinnert vader Patrick Evenepoel zich. “Ik deed er soms vijf, zes rondjes na elkaar als ik eens een stevige klimsessie wilde inlassen”, beaamt de renner.

De hellingen situeren zich op amper twintig kilometer van zijn ouderlijk huis in Schepdaal en van café In de Rustberg, het lokaal van zijn fanclub even verderop. Evenepoel mag vandaag dan ook een grote schare supporters verwachten langs het traject, met extra steun vanuit de Oost- en West-Vlaamse, Henegouwse, Luikse en Limburgse afdelingen. Voor de tweede Vlaams-Brabantse tak in Vossem ligt aankomstplaats Overijse op een steenworp afstand.

WK in Leuven

Het finalecircuit rijden ze in totaal vier keer. Ook dat heeft tegenwoordig nog maar weinig geheimen voor Evenepoel. Zijn vader: “Als hij in het land is, trekt hij vaker die richting uit, om eens in een andere streek te fietsen dan ‘zijn’ Pajottenland. Hij rijdt supergraag over die wegen.”

Die goesting werd nog aangewakkerd sinds Evenepoels zege vorig jaar in de Druivenkoers en sinds het WK in Leuven, waar hij zich in de grote lus op dezelfde bultjes uitleefde. “Vooral de Smeysberg is een van mijn favorieten”, zegt hij. Die is helaas geschrapt uit de lange rij van 27. “En de zogenaamde S-bocht in het centrum van Overijse, natuurlijk!” Laat die hellende kronkel rond de kerk aan het Justus Lipsiusplein toevallig het sluitstuk zijn in de snelle aaneenschakeling met Hagaard, Hertstraat, Moskesstraat en Holstheide. Vanaf de top is het nog welgeteld tweehonderd meter tot de finish op de Brusselsesteenweg.

Winst is zeker geen evidentie, meent ploegleider Klaas Lodewyck van QuickStep-Alpha Vinyl. “Evenepoel rijdt als het ware thuis, ik weet het. Maar dat weten ook zoveel anderen, natuurlijk. Het maakt het er absoluut niet makkelijker op. Wat hij vorig jaar op nagenoeg hetzelfde parcours in de Druivenkoers uit zijn mouw schudde, was knap. Maar zie het niet als een vanzelfsprekendheid. We moeten doen wat we altijd proberen te doen: een sterk blok vormen in de finale. Evenepoel zal het nodig hebben.”

Brabantse Pijl om 15 uur op Eén