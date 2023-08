Evenepoel slaat dubbelslag in Vuelta: ‘Het lukt ook op hoogte, weer iets nieuws dat ik kan afvinken’

Remco Evenepoel heeft de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen, een rit met finish bergop. Hij nam tevens de leiderstrui over van de Italiaan Andrea Piccolo. Een valpartij na de finish veroorzaakte wel wat onrust.

Remco Evenepoel (23) uit Schepdaal is weliswaar titelverdediger in de Ronde van Spanje, maar hij had zich opvallend genoeg voorgenomen om deze 78ste editie als een ontdekkingsreis te beschouwen. Wat kan de kopman van Soudal-QuickStep nu eigenlijk op grote hoogten en langere beklimmingen? Vorig jaar was hij ondanks zijn eindzege op dat terrein niet zoveel wijzer geworden.

Ja, natuurlijk rekende hij weer op een podiumplaats, maar hij was ook nieuwsgierig hoe hij zich staand kon houden in een krachtmeting met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, beiden van Jumbo-Visma. De eerste won twee keer de Tour de France, de ander won de Giro d’Italia en drie keer de Vuelta. Dat, zei hij vooraf, zijn in zijn ogen grote klassementsrenners, daar kon hij misschien nog wat van opsteken. Door een besmetting met corona moest hij de afgelopen Giro voortijdig verlaten en kwam het niet tot een gevecht met de latere winnaar Roglic.

Meteen in de allereerste bergrit van de Vuelta, met aankomst op ruim 1.900 meter, bewees de Belg dat hij de materie al heel behoorlijk onder de knie heeft. In de laatste honderden meters van de klim naar skioord Arinsal in dwergstaat Andorra (8,3 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,7 procent) had niemand van de favorieten een antwoord op zijn versnelling; ook Vingegaard niet en Roglic evenmin, terwijl zo’n late explosie toch tot de specialiteiten van de Sloveen behoort. Het betekende voor Evenepoel een dubbelslag in de derde etappe: ritwinst en een vroege leiding in het algemene klassement.

Thomas verliest tijd

De schade voor zijn belagers aan de finish bleef beperkt tot één tel, maar met bonificatieseconden en de marge uit de ploegentijdrit van zaterdag meegerekend heeft hij nu een voorsprong van meer dan een halve minuut op zijn inspirators. Dichterbij staan Enric Mas, de kopman van Movistar (5 seconden) en Lenny Martinez, de jonge troef van Groupama-FDJ (11 seconden). Van de grootste kanshebbers moest de Brit Geraint Thomas van Ineos meer terrein prijsgeven: hij staat 21ste op ruim een minuut. Ploeggenoot Thymen Arensman, voorzien als zijn secondant, staat zelfs zeven plaatsen hoger.

Evenepoel kende de aankomst in Andorra, hij had de klim eerder verkend. Tegen Sporza: “Ik ben geduldig geweest. De laatste vier kilometer waren de zwaarste, met een snelle finish. Ik wist dat ik als eerste de laatste bocht moest opdraaien, ik had nog veel kracht in de benen.” Hij stelde tevreden vast dat het leerproces naar wens verloopt. “Het lukt ook op hoogte, weer iets nieuws dat ik kan afvinken.”

De wonde boven zijn wenkbrauw bloedt fors. Beeld Photo News

Helemaal vlekkeloos was de exercitie op de Arinsal niet. Na de finish trommelde Evenepoel zich met een triomfantelijke grijns net te lang op de borst om vervolgens te laat naar zijn remmen te grijpen om een botsing met een verzorger te voorkomen. Hij sloeg over de kop. Toen hij overeind krabbelde, bleek dat hij heftig uit een wond bloedde bij zijn wenkbrauw, waarschijnlijk veroorzaakt door zijn bril.

Volgens hem vielen de gevolgen mee. “Het was een speciale zege, met een salto erbij. Enkel mijn hoofd ligt wat open, voor de rest zijn er geen blessures aan mijn heup of zo. Gelukkig heb ik niets gebroken.” Of hij niet eerder had moeten remmen? “Ik moest mijn armen omhoog steken, hé. Iedereen ging opzij, maar er stond nog een vrouw.”

Hulp voor Jumbo

De eerste schermutselingen in het hooggebergte leerden dat de ploegen in deze Vuelta niet gelijk alle verantwoordelijkheid bij Jumbo-Visma legden, toch het team met de winnaars van de grootste ronden in de gelederen. Ineos Grenadiers en Soudal-QuickStep werkten mee om een vroege kopgroep van elf renners binnen bereik te houden. UAE Team Emirates dicteerde op de Arinsal het tempo waarmee de laatste vluchters, Damiano Caruso en Lennard Kämna, werden ingerekend.

Aanvallen van Marc Soler en Juan Ayuso leidden ertoe dat uiteindelijk elf renners, onder wie Cian Uijtdebroeks van Bora-Hansgrohe, het tussen de hekken van de laatste kilometer konden uitvechten. Onder hen was het een zelfbenoemde leerling die de meeste daadkracht en branie toonde.