Evenepoel slaagt voor eerste test in Tirreno: ‘Ik hoop nu op mooie strijd met Pogacar’

Tien keer stonden Filippo Ganna en Remco Evenepoel tegenover elkaar in een tijdrit. Drie keer won Evenepoel, zeven keer was Ganna de snelste. Zo ging het ook gisteren in Tirreno-Adriatico. De Italiaan won, Evenepoel werd tweede op net iets minder dan elf seconden.

Het parcours was biljartvlak en relatief kort (13,9 kilometer). Er waren twee bochten naar rechts en drie bochten naar links. Voorts was het alleen maar trappen, trappen, trappen. Meer iets voor een renner als Ganna met zijn 1,93 meter en 82 kilogram dan voor Evenepoel, die met 1,71 meter voor 61 kilogram altijd minder absoluut vermogen kan duwen. Dat vertaalde zich in een gemiddelde snelheid van 54,569 kilometer per uur voor Ganna tegen 53,922 kilometer per uur voor Evenepoel.

“In een kortere tijdrit speelt aerodynamica minder een rol”, wist Evenepoel. “Hier ging het om de absolute power. Dit is de specialiteit van Ganna. En hij rijdt in Italië, dan kan hij ook wel iets meer. Ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden. Het wegdek lag er niet goed bij. Het was moeilijk om positie te houden op de fiets, het ging van de ene put naar de andere. Het was opletten waar ik reed. Ik heb alles eruit gehaald.”

De laatste keer dat Evenepoel de Italiaan versloeg in een tijdrit was op 28 januari 2020. Dat is nu meer dan twee jaar geleden, in de Argentijnse Ronde van San Juan, toen het seizoen zowel voor Ganna als voor Evenepoel nog goed moest beginnen. Daarna stonden ze vijf keer tegen elkaar, vijf keer reed Ganna harder.

Kranig geweerd

Evenepoel moet zich in deze Tirreno-Adriatico meten met de beste renners in de wereld, of dat nu een tijdrijder is dan wel een fenomeen als Tadej Pogacar. Het sprinten kan hij in deze rittenkoers gelukkig aan zijn ploegmaat Mark Cavendish overlaten.

Het moet gezegd, Evenepoel heeft zich kranig geweerd. Het verschil bij het eerste tussenpunt na goed zeven kilometer lag net boven de twee seconden. In de volgende zeven kilometer dikte Ganna zijn voorsprong met acht seconden aan. Dat was misschien de belangrijkste vaststelling voor Evenepoel: ofwel was hij te snel gestart, ofwel slaagde hij er niet in om zijn vermogen vast te houden.

Filippo Ganna is uiteraard de eerste leider in deze Tirreno-Adriatico. Beeld Photo News

Maar zijn start heeft Evenepoel zeker niet gemist. Hij was zeven seconden sneller dan Pogacar en dat is toch waar het deze week om draait. Hoe doorstaat hij de krachtmeting met wellicht de beste renner van de wereld?

“Ik geloof niet dat zeven seconden zullen volstaan om Pogacar af te houden. Die zijn snel uitgewist”, besefte Evenepoel. “Ik moet hopen op een slechte dag, dat hij misschien niet hersteld is van de Strade Bianche. Dat zal de enige manier zijn waarop ik hem kan verslaan. Maar ik reken er niet op. Pogacar is sterk genoeg om deze week geen slechte dag te hebben. Ik hoop dat hij op een goed niveau rijdt en dat we een mooie competitie krijgen. Dat is voor mij ook de beste manier om tegen hem te koersen. Zonder dat daar een conditieval of pech moet tussen komen.

“Ik wil zelf ook wel weten of ik het niveau van Pogacar aankan. Daar zijn nu nog heel veel vraagtekens bij. Als Pogacar mij van het kastje naar de muur rijdt ga ik mij daar niet voor schamen. Dan weet ik waar ik sta. Ik probeer er het beste van te maken.”

Alles op Cavendish

Vandaag wordt normaal gezien een sprint, vertelde Evenepoel. “Dan proberen we met Cavendish een rit mee te pikken. De zwaarste ritten zijn donderdag, vrijdag en zaterdag. Ik moet de komende nerveuze dagen goed doorkomen en dan zien we wat er kan.”

Kasper Asgreen (4de op 24 seconden) en Julian Alaphilippe (32ste op 58 seconden) hebben ook een sterke tijdrit gereden. Hun conditie is goed. Dat moet helpen voor Evenepoel om een goed klassement te rijden. “Iedereen is klaar voor een harde koers. We wisten dat ik meteen hoog in het klassement kon staan. Zo is het ook gegaan. Ik ben tweede, hopelijk kan ik die positie houden en in de buurt van de besten blijven. De ploeg heeft vertrouwen in mij. Dit is als Parijs-Nice, het gaat er erg nerveus aan toe, elke dag opnieuw. Zaak is om geconcentreerd te blijven.”

Of hij nerveus is? “Het gaat wel”, zei Evenepoel. “Na deze tijdrit voel ik me al wat meer relaxed.”