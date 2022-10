Evenepoel resoluut over interesse Ineos: ‘Heb geen enkele reden om te vertrekken’

Remco Evenepoel (22) trouwt volgend weekend met zijn verloofde Oumi Rayane. Maar vandaag staat Binche-Chimay-Binche nog gewoon op zijn programma. Tussendoor schreeuwt Evenepoel nogmaals de liefde voor zijn huidige team uit. ‘Ik voel me gelukkig hier, waarom zou ik vertrekken?’

Wat verwacht je je eerste koers in de regenboogtrui?

“Ik kijk ernaar uit en ik ben wel een beetje... nerveus zal ik niet zeggen, maar toch benieuwd. Ik weet van mezelf hoe een renner opkijkt naar de wereldkampioen in het peloton. Die toch altijd dat extra metertje ruimte krijgt.”

‘A last dance’, wordt het ook, met twee goeie vrienden: Philippe Gilbert en Iljo Keisse.

“Dat wordt een mooi moment. Phil is één van mijn wieleridolen. Bekijk zijn erelijst, die zegt genoeg. Als renner én als mens is hij een groot voorbeeld. Dat ik nog enkele jaren samen met hem heb mogen koersen en zelfs voor hem heb mogen werken, maakt me trots. Iljo is dan weer heel belangrijk geweest in mijn eerste profjaren. En in het bijzonder ook na mijn zware val in Lombardije. We hebben elkaar toen niet zoveel gezien, maar hij vroeg me voortdurend hoe mijn revalidatie verliep. Hij deelde al zijn koers- en levenservaring met me, gaf me wijze raad in de stappen die ik zette.”

Kijk je nu anders tegen je toekomst aan dan zes weken geleden?

“Absoluut. Ik heb mezelf soms verrast, moest me af en toe in de arm knijpen. Maar de zeges in de Vuelta en op het WK hebben mij en het team enorm veel vertrouwen geschonken. Ik weet nu dat ik voor een klassement kan vechten en zo’n grote ronde kan winnen. Dat wil ik verder ontwikkelen.”

Tot en met 2026 verder bij Soudal-Quick.Step en níet bij Ineos, voor een goed begrip?

“Ik zie geen enkele reden om te vertrekken en ben gelukkig waar ik ben. Er is intern, binnen de ploeg, ook nooit over gesproken. Dat vertrouwen, waarover ik het net had, is wederzijds. Jammer dat van zo’n ‘geruchtje’ bijna een feit werd gemaakt. Ik viel compleet uit de lucht toen Patrick (Lefevere, JDK) me belde. Ja, er was interesse. Van meerdere teams (ook Israel-Premier Tech, JDK) zelfs, al vóór de Vuelta. Maar een switch zal niet voor meteen zijn. Ik heb hier heel veel vrienden, schiet uitstekend op met ploegmaats en personeel. Zij dragen mee bij tot mijn goede gevoel. En dus automatisch ook tot mijn prestaties.”

Je trouwt vrijdag en dat is uiteraard een geldig excuus. Maar vind je het niet jammer dat je de Ronde van Lombardije zaterdag niet kan rijden?

“Neen. Die knoop hadden we in de winter al doorgehakt. De combinatie Vuelta-WK zou nefast worden voor mijn frisheid en topvorm voor ‘Il Lombardia’, wisten we. Om daar te scoren moet je 100 procent zijn. En niet, zoals het nu dreigt te worden, worstelen van bij de start, en dan misschien tiende of vijftiende finishen. Het is een Monument dat ik zeker eens wil winnen in mijn carrière. Maar dan moet ik me er ‘all in’ op kunnen voorbereiden, net zoals ik dat voor Luik-Bastenaken-Luik heb gedaan.”

Ben je er ondertussen zelf al uit voor 2023: Giro of Tour?

“Na mijn Vuelta-zege gingen er veel stemmen op om me zo snel mogelijk in de Tour te krijgen. Maar er is een plan, met de ploeg, waar in principe niet van afgeweken wordt. Laat ons rustig blijven, de rittenschema’s eens bestuderen. Kijken hoeveel tijdritkilometers er in elke ronde zitten. En dan beslissen. Het heeft geen zin om sneller te willen lopen dan we in het hoofd hebben zitten. Er is tijd. Ik ben pas 22, alles stap voor stap. De Vuelta was een eerste mooie richting ‘Grote Droom’. Maar het kan nog meerdere jaren duren voor ik hem echt realiseer.”