Evenepoel maakt nog kans op eindzege in Baskenland

Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) heeft de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. Na 185,6 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Zamudio was de Colombiaan net iets sneller dan wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Italiaan Diego Ulissi sprintte naar de derde stek.

Primoz Roglic behield de leiderstrui, Remco Evenepoel volgt nog steeds als tweede op vijf seconden. “De benen waren goed. Het is jammer dat we andermaal met het kleinste verschil verliezen”, zei Evenepoel, die het tempo in de finale bepaalde in dienst van Alaphilippe. “Ik denk niet dat we iets verkeerd deden. Het was gewoon een heel lastige etappe. De benen zijn leeg op dit moment. Ik wil nu goed recupereren, hopelijk blijft het mooi weer en dan zien we wel.”

De vijfde etappe brengt de renners vandaag naar Mallabia. Morgen eindigt de Ronde van het Baskenland met een koninginnenrit. (Belga)