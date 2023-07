Evenepoel krijgt Vingegaard als concurrent in de Vuelta

Eerder was al duidelijk dat Primoz Roglic als kopman van de ploeg aan de start staat in Spanje. De Sloveen, eerder dit jaar winnaar van de Giro, won de Vuelta al drie keer. De Ronde van Spanje begint op 26 augustus met een ploegentijdrit in Barcelona.

Remco Evenepoel won de Vuelta vorig jaar. Onze landgenoot had dit jaar de Giro d’Italia als hoofddoel, maar moest vanwege een coronabesmetting daar voortijdig afhaken. Hij mikt nu op een tweede opeenvolgende zege in Spanje, waar Roglic de drie jaren ervoor de beste was. Vingegaard was erbij in 2020, als helper van de Sloveen eindigde hij als 46ste.