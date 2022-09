Evenepoel komt met gescheurde broek aan de finish: ‘Mijn fiets is er erger aan toe dan ik’

Eerst het goede nieuws: Remco Evenepoel heeft de test in de Vuelta alweer met glans doorstaan. Hij en zijn ploeg hadden de volledige controle in de bergrit naar Peñas Blancas. De vroege vlucht met ritwinnaar Richard Carapaz kreeg vrijheid, van de grote kanonnen gaf hij alweer de beste indruk. “Dit is een geruststelling voor de zware ritten die nog komen”, zei hij. “Ook de ploeg zag er weer heel sterk uit.”

Op basis van zijn flukse sprintje op het einde zou je denken dat Evenepoel zelfs tijd had kunnen nemen op zijn concurrenten. “Ik had goede benen, dus ik heb nog even doorgetrokken”, zei hij. “Het was niet de bedoeling om zelf aan te vallen. Er komen nog zware ritten aan, dan kun je beter wat energie sparen.”

Gezwollen handen

Toch kwam hij niet ongeschonden aan de finish. Halfweg koers ging Evenepoel onderuit in een bocht. Hij liet de ploegmaats meteen weten dat hij oké was, de schade bleef beperkt tot een schaafwonde en een bloeduitstorting aan de rechterdij. Zijn handen zijn ferm gezwollen.

“Mijn fiets is er erger aan toe dan ik. Het zijn oppervlakkige wonden. Mijn bot is niet geraakt, enkel mijn spier, dat is meestal minder erg. Mijn handen zijn nog het vervelendste. Misschien kunnen ze het vocht uit die blaren halen want ik moet nog anderhalve week mijn stuur vasthouden.”

Evenepoel liet het luchtig klinken, maar hij besefte dat hij aan erger ontsnapt was. “Ik viel op dezelfde manier als Julian Alaphilippe de dag voordien”, vertelde hij. De wereldkampioen belandde in het ziekenhuis met een ontwrichte schouder. “Gelukkig was het bij mij geen harde smak, ik kon doorschuiven. Mijn voorwiel schoof weg in een bocht. Het was zo’n typische Zuid-Spaanse baan met redelijk wat vuiligheid erop. Mijn handen en benen zagen zwart na de val. Wellicht lag er ook wat olie tussen.”

Motoren te dicht

Twee valpartijen in twee dagen: het zal toch niet dat ze bij QuickStep-Alpha Vinyl onheil aantrekken? Helemaal onschuldig was het incident trouwens niet, de rodetruidrager ging nog tijdens de rit verhaal halen bij de koersdirectie. Evenepoel vond dat de motoren te dicht voor het peloton reden.

“Ze reden in de afdaling met drie naast elkaar, kort voor ons. In die bocht moest Dries Devenyns daardoor vrij fors remmen. Dat gaf een accordeoneffect. Ik kon niet naar de buitenkant want daar lag een afgrond. Ik probeerde de bocht langs de binnenkant af te snijden, maar dat liep dus fout.”

Opvallend: Evenepoel bleef na zijn val ijzig kalm. Geen gebaren, geen geschreeuw. “Vorig jaar was ik bij zoiets beginnen te flippen en had ik die klik in mijn hoofd niet kunnen maken, nu wel”, zei hij. “Ik heb ondertussen al veel erger meegemaakt. Na mijn val in de Ronde van Lombardije moest ik opnieuw leren stappen. In vergelijking daarmee is dit niets. Ik heb rustig van fiets gewisseld, dat leek me het beste.”

Vandaag moet blijken of de blessures hem toch parten spelen. Dat het een relatief rustige etappe voor sprinters lijkt te worden, is in ieder geval geen nadeel. “Het is goed dat mijn lichaam kan draaien zonder dat ik heel zware inspanningen moet leveren.” Het is alvast duidelijk dat hij mentaal geen tik heeft geïncasseerd. “Echt, die val heeft niets gedaan aan mijn gevoel in mijn benen of in mijn hoofd.”