Evenepoel keert met podiumambities terug naar de Ronde van Spanje

Remco Evenepoel keert terug naar de Ronde van Spanje (26 augustus tot 17 september), waar hij vorig jaar geschiedenis schreef door 44 jaar na Giro-winnaar Johan De Muynck eindelijk nog eens voor een Belgische groterondezege te zorgen. Evenepoel maakte het nieuws op een originele manier bekend via zijn sociale media.

In een op hoogtestage in San Pellegrino opgenomen video is te zien hoe Marko Heijl, sponsorschap- en communicatiemanager bij Soudal, en Bart Diricx van reclamebureau Blops op het hotelterras uitvoerig speculeren over Evenepoels deelname aan de Vuelta. Tot plots de wereldkampioen zelf in beeld verschijnt en alle twijfel wegneemt. “Jongens, maak jullie geen zorgen. Ik keer effectief terug naar Spanje en zal er mijn titel verdedigen.” Het duo kijkt elkaar even verbouwereerd aan, opent een blikje alcoholvrij bier en brengt vervolgens een toast uit.

¡Olé! 🔴@EvenepoelRemco returns at the start of @lavuelta, where last year he wrote history for Soudal Quick-Step and Belgium 🔥 pic.twitter.com/DmAOIejx44 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) 10 juli 2023

Dat hij eerst wat afstand wilde nemen van de dingen, zei Evenepoel twee weken geleden nadat hij in Izegem op magistrale wijze Belgisch kampioen was geworden. Op basis van zijn gevoel op stage en de zin om te focussen op een nieuwe, intensieve voorbereiding zou hij de knoop doorhakken.

“Het werd inderdaad goed met hem doorgepraat”, stelt CEO Patrick Lefevere van Soudal-QuickStep. “Je stuurt een coureur als Evenepoel niet naar een rittenkoers van drie weken als hij dat niet wil. Maar met het oog op de Tour in 2024 kan een extra grote ronde zeker geen kwaad. We hadden ook Tim Merlier al een plek beloofd in de Vuelta-kern en daar komen we niet op terug. Evenepoel gaf aan dat hij dat totaal geen probleem vond.”

Ritten verkennen

Ook hardrijder Bert Van Lerberghe lijkt een certitude, net als Mattia Cattaneo, Jan Hirt en Louis Vervaeke, die er in de Giro vroegtijdig uit gingen met covid. Ilan Van Wilder, die zijn eigen kans krijgt in de Ronde van Polen, zou er dan weer niet bij zijn.

De 23-jarige Evenepoel gaat opnieuw voor een klassement. Lefevere: “het podium zou mooi zijn.” Er is wel stevige concurrentie met onder meer Roglic, Thomas, Ayuso, Carapaz, Vlasov, Mas, Soler en Almeida.

Na de hoogtestage in het Italiaanse Val di Fassa rijdt Evenepoel de Clásica San Sebastián (29 juli), waar hij van zijn aanwezigheid in Spanje gebruikmaakt om enkele ritten te verkennen, en het WK in Glasgow (wegrit 6 augustus, tijdrit 11 augustus). Via een nieuwe stage zal hij dan toewerken richting de Vuelta. Ook de Ronde van Lombardije (7 oktober) blijft op zijn programma staan.