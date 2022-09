Evenepoel kan schade beperken in koninginnenrit: ‘Ik denk dat ik het best goed deed’

Remco Evenepoel werd zondag bestookt door Enric Mas en Primoz Roglic in de koninginnenrit van de Vuelta. De kopman van QuickStep Alpha Vinyl kon de schade echter beperken. Hij moest uiteindelijk 15 seconden prijsgeven op de Sloveen. Mas pakte 42 seconden terug op Evenepoel.

Het peloton trok naar het dak van de Vuelta, op 2.512 meter hoogte. “Ik finishte voor het eerst zo hoog, ik denk dat ik het best goed deed”, reageerde Evenepoel in het flashinterview. “Jumbo-Visma reed een goede wedstrijd, maar mijn team ook. Ik vond het een beetje een vreemde ontsnapping vandaag”, verwees Evenepoel nog naar de sterke kopgroep die al snel werd gevormd, met onder anderen Richard Carapaz, Marc Soler, Thymen Arensman, Jai Hindley, Louis Meintjes, David De La Cruz, Rigoberto Uran, Hugh Carthy, Vincenzo Nibali en de Belgen Louis Vervaeke en Xandro Meurisse.

Met nog 78 kilometer voor de boeg ging Lawson Craddock er alleen vandoor. Bovenaan op de Alto del Purche (1ste categorie) kreeg hij het gezelschap van Jay Vine. Het tweetal werd met nog 28 kilometer te rijden opgeraapt door een groepje van tien renners. Bij het begin van de slotklim trok Marc Soler alleen op avontuur. Arensman liet vervolgens zijn medevluchters achter zich en ging gezwind op en over Soler richting de finish.

Evenepoel, die zaterdag in de rit naar de Sierra de la Pandera iets minder dan een minuut verloor op eerste achtervolger Primoz Roglic, verwachtte dat hij zondag opnieuw bestookt zou worden op de lange en loodzware slotklim buiten categorie in de Sierra Nevada. In het begin van de Alto Hoya de la Mora zette Roglic Evenepoel even onder druk, maar de leider gaf geen krimp. Miguel Angel Lopez, zesde in de stand, en Enric Mas, nummer drie, ontsnapten uit de groep der favorieten met nog een tiental kilometer te gaan. Evenepoel bleef bij Roglic.

Pas in het ultieme slot zette de Sloveense drievoudige Vuelta-winnaar zijn aanval in, Evenepoel moest uiteindelijk 15 seconden prijsgeven. Mas pakte 42 seconden terug op Evenepoel.

“Gisteren had ik een slechte dag. Vandaag ging het beter”, zei Evenepoel achteraf. “Primoz viel mij aan in het slot. Dat is zijn goed recht. Maar ik beheerste de situatie goed.”

“Ik voelde nog steeds wat stijve spieren na mijn val van donderdag”, vervolgde Evenepoel. “Ik ben heel blij dat er morgen een rustdag is. Ik verloor bijna niets, het was dus een goede dag voor ons. De derde week wordt een ander verhaal. De beklimmingen zijn niet meer zo lastig. Er zitten geen klimmen meer bij die zo zwaar zijn als vandaag. Ik reed de hele slotklim mijn tempo.”

Lees ook Geen Remco-koorts te bespeuren, en ook geen Remco-worst of Evene-koek

Op de limiet

De zege in de koninginnenrit ging dus naar vluchter Thymen Arensman (Team DSM). De jonge Nederlander bleef voorop over uit een aanvankelijk omvangrijke kopgroep. Het was zijn tweede zege als wielerprof. Eerder deze zomer won Arensman een tijdrit in de Ronde van Polen.

In de Giro d’Italia was Arensman al dicht bij ritwinst in een zware berg­etappe over de Mortirolo. In de Ronde van Spanje lukte het de 22-jarige Nederlander wel om de koninginnenrit te winnen. “Het is moeilijk te geloven, het moet nog indalen”, zei de renner van Team DSM, die ook nog de top 10 binnendrong.

Arensman was mee in een vroege ontsnapping met aanvankelijk zo’n dertig renners. “Ik voelde me niet eens supergoed, maar blijkbaar hadden de anderen het nog zwaarder”, vertelde hij na zijn winst in skioord Sierra Nevada, op een hoogte van ruim 2.500 meter. Arensman achterhaalde zeven kilometer onder de top de koploper Marc Soler, de Spanjaard die al een ritzege op zak had. “Het leek of hij op me wachtte. Marc is zo’n goede renner en ik vroeg me af of ik hem aankon. Maar iedereen zat in die fase aan zijn limiet. Ik dacht: ik probeer het gewoon. Iedereen had het over deze rit, ongelooflijk dat ik hier kan winnen.”

Ploegleider Matt Winston roemde het optreden van de jonge renner, die bezig is aan zijn vierde grote ronde. In de Giro offerde Arensman zich nog volledig op voor kopman Romain Bardet, met wie hij ook al een succesvolle Ronde van de Alpen, gewonnen door de Fransman, had gereden. Nadat Bardet de Giro wegens ziekte had verlaten, volgde daar al een bijna-ritzege in een zware bergrit voor de Nederlander.

Arensman verlaat DSM aan het einde van dit seizoen. Hij gaat rijden voor Ineos Grenadiers, al heeft de Britse ploeg zijn komst nog niet officieel bevestigd.

Primoz Roglic heeft de strijd om de eindzege in de Ronde van Spanje nog niet opgegeven. Hij haalde zaterdag in de bergetappe naar de top van de Sierra de la Pandera bijna een minuut van zijn achterstand op Evenepoel af. Met nog zes ritten te gaan tot de finish in Madrid gelooft Roglic erin dat hij de Belg uit de rode trui kan rijden.

Vandaag is de derde rustdag. Morgen volgt een relatief vlakke rit over 189,4 kilometer van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares, met in de finale twee korte klimmetjes.