Evenepoel: ‘In 2022 wil ik de échte stap richting wereldtop zetten’

Vijfde, op 1:22 van Stefan Küng. Meer dan een voetnoot was het niet, daar in de Chrono des Nations. Jazeker was er teleurstelling bij Evenepoel. Maar die maakte aan de finish in Les Herbiers snel plaats voor een brede glimlach toen hij plots Samuele Manfredi opmerkte. Zijn Italiaanse generatiegenoot, taaie rivaal destijds bij de junioren, zat Evenepoel in zijn rolstoel op te wachten. De jongen raakte in december 2018 betrokken bij een zwaar ongeval, lag een maand in een kunstmatige coma maar overleefde.

“Niets dan respect voor jou”, zei Evenepoel. “Je bent een echte kampioen en een toonbeeld van doorzettingsvermogen.”

Met de Chrono des Nations zette Evenepoel een punt achter een turbulent jaar waarin hij met succes revalideerde van zijn crash in de Ronde van Lombardije 2020 en de sportieve wederopstanding inzette. Dat ging gepaard met pieken en dalen.

Evenepoel komt daar in de slotaflevering van de VTM-docu Ik ben Remco nog één keer op terug. “Op den duur begon ik alles te geloven”, klinkt het. “Dat ik niet kon sturen, niet kon dalen, niet in een peloton kon rijden. Ik dacht: oei, er komt een bocht aan, ik zal er wel uitvliegen. Dan kneep ik hard in de remmen.”

Acht zeges

Toch sloot Evenepoel zijn seizoen af met acht overwinningen: een rit en het eindklassement in de Belgium Tour, twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Denemarken, de Druivenkoers, de Brussels Cycling Classic en de Coppa Bernocchi.

“Een grote vis ontbreekt”, geeft hij toe. “Vorig jaar was die er wel, met de Ronde van Polen. Toch beschouw ik dit niet als een verloren jaar. Had je me begin 2021 gezegd dat ik brons zou pakken op het WK tijdrijden, zilver en brons op het EK en op het podium zou staan in de twee BK’s, had ik je niet geloofd. In 2022 wil ik de échte stap richting wereldtop zetten.”

Eerst gaat de riem er bij Evenepoel even af. De komende tien dagen geniet hij van een vakantie. Aansluitend trekt hij voor een kleine week naar het hoofdkwartier van fietsensponsor Specialized in Morgan Hill, Californië voor enkele teamverplichtingen.