Evenepoel houdt rode droom levend op Sierra Nevada, Nederlander Arensman pakt ritzege

Het kritieke moment in de Vuelta, heette het. Op meer dan 2.500 meter hoogte moest blijken of de dip van gisteren bij Remco Evenepoel een momentopname was. Primoz Roglic had bloed geroken. Rood stond op het spel op de flanken van de Spaanse Sierra Nevada.

Het koersbegin hield het midden tussen een heuse veldslag en een schaakspel op wielen. Heel wat aanvallers probeerden een gooi te doen naar glorie vanuit de ontsnapping. De klassementsmannen smeten er ondertussen nog wat pionnen tussen.

Zo kwam het dat zowel Evenepoel als Roglic twee mannetjes hadden in een ruime kopgroep van 29. Daarbij ook mannen als Carapaz, Arensman, Hindley, Vine en Pedersen. Die laatste twee verstevigden en passant hun leiderstruien in het respectievelijke berg- en puntenklassement.

Op de Alto del Purche - een stevige opwarmer op de 22 kilometer lange slotklim - kwam vanuit het peloton geen aanval op Evenepoel. Wel een flink tempo van Jumbo-Visma, Evenepoel zag zo even geen ploegmaats meer rond zich. Panikeren deed onze landgenoot nooit.

De ploeg van Roglic imponeerde en dynamiteerde vervolgens de boel vanaf de voet van de slotklim. Het hele veld spatte uiteen. Evenepoel gaf geen krimp, reageerde met vertrouwen en nam zowaar over van Roglic. Blufpoker of puntjes op de i?

Het neigde naar het tweede toen Roglic zich plots aan de staart van de favorietengroep zette. Toen Evenepoel ploegmaat Vervaeke in het vizier kreeg en die tempo kon maken, leek het momentum gekanteld. De rode trui kon het zich permitteren om niet meteen te antwoorden op aanvallen van Lopez en Mas.

Evenepoel bleef gecontroleerd naar boven rijden en kwam lange tijd niet in verlegenheid, ook niet boven de veelgenoemde grens van 2.000 meter boven zeeniveau. Roglic schudde nog even aan de boom in de slotkilometers, maar onze landgenoot verloor maar een handvol seconden.

Vooraan was Arensman ondertussen voorbij Soler geklauterd op weg naar de dagzege. De Nederlander was de best geplaatste man vooraan. Arensman realiseerde naast een klinkende ritzege op Sierra Nevada ook een uitstekende zaak in het klassement.

Daarin blijft Evenepoel met een dikke anderhalve minuut voorsprong op Primoz Roglic de dans leiden. Onze landgenoot heeft een nieuwe klip gerond in zijn queeste naar eindwinst. Morgen is het rustdag, daarna volgt nog een niet te onderschatten slotweek.