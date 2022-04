Evenepoel: ‘Het bewijs dat ik een plaats heb bij de beste renners van de wereld’

Zelden maakt een renner het verschil op de Côte de la Redoute, alleen finishen is een uitzonderlijke manier om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. “De Côte de la Redoute is mijn favoriete klim”, zei Evenepoel achteraf. “Ook ik voelde daar de pijn in de benen. Dat was uitgerekend het moment om van iedereen weg te rijden. Zo hadden we het gepland met de ploeg.”

Het was niet zijn idee om vanaf La Redoute helemaal alleen te rijden. “Dertig kilometer is nog ver. Ik ging ervan uit dat een aantal renners zouden terugkeren en dat ik het werk dan zou afmaken op de Côte de la Roche-aux-Faucons.”

De finale kende hij uit zijn hoofd. Ook het vertrouwen was groot, zei hij. “Het niveau in het WorldTour-peloton is erg hoog. Ik heb mijn waarden gecheckt toen ik aanviel. Dat was hetzelfde vermogen als in een sprint. Zo snel moet je rijden om de besten te lossen. Ik geloofde in mezelf, zeker omdat de voorbereiding perfect was. Er waren geen excuses, behalve pech of een val.”

Breuken bij Alaphilippe

Bij zo’n val, op zestig kilometer van de streep, brak wereldkampioen Julian Alaphilippe volgens een medisch bulletin van de ploeg twee ribben en een schouderblad. Hij heeft een klaplong met bloeduitstorting en werd naar het ziekenhuis in Herentals gebracht, waar hij de nacht heeft doorgebracht. Slecht nieuws was er ook voor Ilan Van Wilder. In dezelfde massale valpartij brak hij zijn kaakbeen.

De beslissende demarrage van Evenepoel op La Redoute. Beeld BELGA

Voor Evenepoel is er sinds zijn val in de Ronde van Lombardije heel wat gebeurd. “Ik vertel geen geheim dat ik veel ups en downs heb gekend”, verklaarde hij. “De laatste maanden zijn er meer ups dan downs. De enige down die ik dit seizoen had was in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico, waar ik een goed klassement verspeelde. In alle andere races is het goed gegaan. Na het Baskenland voelde ik dat mijn beste vorm er zat aan te komen. En in Luik zat de best mogelijke Remco Evenepoel op de fiets. Mijn overwinning is het bewijs dat ik een plaats heb bij de beste renners van de wereld in dit soort koersen.”

Wie dat dan is, de best mogelijke Evenepoel? “Het gaat om de vermogens die ik duw, hoe ik mijn fiets stuur”, zei hij. “Ik heb vorig jaar geworsteld in de afdalingen. Ik heb daaraan gewerkt met een psycholoog en met mijn ploegmaats, door snelle afdalingen te rijden. Ik wist dat ik het kon. De voorbereidingen voor Luik gingen erg goed. Ik was ontspannen, helemaal anders dan vorig jaar, toen ik nooit zeker was van mezelf. Vorig jaar was ik erg moeilijk om mee te leven, voor mijn vriendin, mijn familie. Ik heb vaak geweend zonder reden. Alle negativiteit is nu weg.”

Zijn team QuickStep-Alpha Vinyl moest lang wachten op de verlossende klassieke overwinning. Ook daar was de druk groot. “Het klopt dat we uit een ruwe klassieke lente komen. Toch maken we geen slecht seizoen, met negentien overwinningen, geloof ik. Zaterdag heeft Patrick Lefevere iedereen toegesproken. Hij zei: ‘Wat er ook gebeurt, blijf kalm, dit is einde van de wereld niet.’ Ik vind het een mooie geste als de grote baas toont dat hij in ons blijft geloven, hoe moeilijk he ook is.”

Van Aert vermoeid

Ook Wout van Aert zet met een goed gevoel een punt achter zijn voorjaar. Al werd hij in de sprint voor de tweede plaats geklopt door Quinten Hermans. “Ik was helemaal leeg”, zei Van Aert. “Ik was bang dat er mij nog renners gingen passeren. Ik heb op het einde alles op alles gezet om te kunnen sprinten voor het podium, maar dat heeft veel energie gekost. Ik moest verschillende jongens gaan halen.”

In die omstandigheden gaf de derde plaats voldoening. “Ik start niet om derde te worden, maar ik moet wel trots op zijn dat resultaat”, zei Van Aert. Nog belangrijker was zijn algemene conclusie na zijn debuut in Luik: hier is meer mogelijk in de toekomst. “Als ik een superdag heb, en de koersomstandigheden zitten mee, dan denk ik dat het mogelijk is om hier te winnen. Dan moet de voorbereiding wel perfect zijn.”

Wout van Aert: "Dat ik nog tweede in Roubaix en derde in Luik word, was boven de verwachtingen." Beeld BELGA

Gisteren zat er gewoon niet meer in. “Eén man was sterker dan al de rest”, stelde Van Aert. “Ik moet geen spijt hebben van de beslissingen die ik heb genomen. Het was aanklampen op de steile beklimmingen. Ik heb mijn energie gespaard tot La Roche-aux-Faucons.”

Evenepoel volgen was niet door zijn hoofd gegaan. “Ik wist dat het belangrijk was toen Evenepoel ging op La Redoute, maar ik dacht dat hij risico nam om zichzelf op te blazen. Ik had daarom wel een goed gevoel bij de situatie op dat moment. Meestal is het te vroeg op La Redoute, normaal is dat niet de juiste tactiek, maar de klasse van Evenepoel heeft er anders over beslist. Movistar en Bahrain hadden nog veel volk en die hebben echt hard gereden. Bovendien blies de wind in het nadeel. Dat maakt zijn prestatie nog straffer.”

Van Aert maakte tot slot de eindbalans op van zijn voorjaar. Hij won de Omloop en de E3, maar zijn grote doelen kon hij niet realiseren. “Ik wilde een monument winnen en dat is niet gelukt. Maar ik denk dat ik omstandigheden kan inroepen (hij kreeg corona begin april waardoor hij de Ronde en de Amstel miste, red.). Dat ik daarna nog tweede in Roubaix en derde in Luik word, was boven de verwachtingen. Mijn voorjaar was dus goed, maar het was geen tien op tien.”