Evenepoel hervat in Denemarken, maar resultaat is bijzaak: ‘Alles staat vanaf nu in het teken van 2022’

In Struer, aan de Noordzee-kust van Denemarken, gaat Remco Evenepoel vandaag weer koersen. Veertien dagen geleden werd hij negende in de olympische tijdrit. Het was na zijn opgave in de Giro en een anonieme wegrit in Tokio een nieuwe deceptie. Van nu tot het einde van het seizoen moet niets meer en mag alles.

Struer, aldus Wikipedia, is waar Bang & Olufsen is opgericht en gehuisvest. Dat treft, want de Deense fabrikant van geluids- en videoinstallaties is sponsor van wielerploeg Deceuninck-QuickStep. Remco Evenepoel (21) die in Struer aan de start van de Ronde van Denemarken staat, daar is deze sponsor alvast blij mee.

Verder, zegt grote baas Patrick Lefevere, moeten de verwachtingen in Evenepoel niet reiken. Niet in de Ronde van Denemarken, niet in de Benelux Tour (30 augustus - 5 september) die hij daarna rijdt, en dan hebben we het over het EK (9-12 september) en het WK (19-26 september) zelfs niet gehad.

Zo’n 1.400 kilometer verder naar het oosten, in Lublin, ging gisteren de Ronde van Polen van start. Evenepoel won daar vorig jaar twee ritten en werd eindwinnaar. Ook daar wilde Lefevere hem niet naartoe sturen. “Hadden we dat gedaan, dan waren de verwachtingen veel te hoog. Dan had hij toch weer moeten doen wat hij vorig jaar heeft gepresteerd. Dat wilden we niet. We laten hem gewoon koersen. Wat hij doet, is goed. Doet hij niets, is het ook goed voor ons.”

U-bocht

Het discours rond Evenepoel heeft de voorbije weken een merkwaardige U-bocht gemaakt. Van een favoriet in elke wedstrijd waar hij aan de start komt worden de verwachtingen nu naar nul herleid. En daar moeten we het voor de rest van het seizoen mee doen. Lefevere: “Evenepoel rijdt nog een paar eendagskoersen (Overijse en Brussels Cycling Classic, MG) en dan zien we wel. We willen hem gewoon laten koersen tot het einde van dit seizoen. Alles staat vanaf nu in het teken van 2022.”

De Spelen waren voor Evenepoel een teleurstelling. In de wegrit werd hij 49ste, op tien minuten van de olympische kampioen Richard Carapaz. Evenepoel werd negende in de tijdrit, het goud was voor Primoz Roglic die 2:17 sneller reed.

Lefevere: “Je kunt zeggen dat zijn wegrit niet goed was. Zijn demarrage kwam misschien niet op het juiste moment, maar er zat wel iets achter. Nibali was mee en de Denen reden meteen het gat dicht. Was zijn tijdrit slecht? Zonder zijn val vorig jaar in de Ronde van Lombardije had ik ja gezegd. Roglic stak erbovenuit. Hij reed ruim een minuut harder dan Rohan Dennis, die twee jaar geleden wereldkampioen werd in Harrogate. Evenepoel was daar tweede, op 1:09. Nu eindigde hij op 1:16 van Dennis. Hij heeft een goede tweede helft van zijn tijdrit gereden. Helemaal anders was het geweest mocht hij in Tokio op zijn knieën zijn geëindigd.”

Geen witte rook voor Cavendish

Komt ook in Denemarken aan de start: Mark Cavendish, winnaar van vier etappes en de groene trui in de Tour de France. In het vlakke Denemarken kan Cavendish opnieuw winnen, in afwachting van het antwoord op de vraag of hij bezig is aan zijn laatste kunstjes bij Lefevere, dan wel of de Brit een verlengd verblijf krijgt in de ploeg. Ruim drie weken na de Tour blijft Lefevere daar het antwoord schuldig op. “Mark en ik zijn één keer goed gaan eten, na het criterium in Roeselare. Het was vooral nagenieten van de Tour. We waren met vijf en over de toekomst hebben we niet gesproken.”

Voor een vervolg op veertig overwinningen al dit seizoen kijkt Lefevere vanaf zaterdag naar de Nederlander Fabio Jakobsen. Eén jaar na zijn vreselijke val in de Ronde van Polen gaat Jakobsen voor etappewinst in de Vuelta. Dat is de laatste opstap voor Jakobsen weer helemaal terugkeert naar zijn status als een van de snelste sprinters van de wereld. “Ik denk dat Jakobsen terug is”, zegt Lefevere. “Hij heeft twee ritten gewonnen in de Ronde van Wallonië. Je kunt zeggen: het is slechts Wallonië, maar het ging er hard aan toe. Wat mij betreft is Jakobsen helemaal terug en is Polen geschiedenis.”