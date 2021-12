Evenepoel glundert stiekem met 54,4 tijdritkilometers in 77ste Vuelta

Eén grote ronde per jaar, dat volstaat op zijn prille leeftijd. De Tour is geen optie en in 2022 eerder de Vuelta dan de Giro. Zo schetste Patrick Lefevere half oktober de toekomstplannen van Evenepoel (21).

“Tot nader order volgen we die piste nog steeds”, bevestigt de manager vanuit zijn hotelkamer in het Spaanse Calpe, waar de ploeg op stage is. “Bedoeling is om hem eerst het voorjaar te laten afwerken, met zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik als apotheose. Daarna zien we wel hoe het verder gaat. Op dit moment neigen we er toch naar om hem de Ronde van Spanje te laten rijden.”

Einddatum: 11 september. Het WK, met de tijdrit op 18 en de wegrit op 25 september, sluit daar naadloos op aan. In het Australische Wollongong werd lange tijd een regenboogstrijd voor de sprinters verondersteld. Gouden kans voor Caleb Ewan. Tot de organisatie vorige week het parcours openbaarde. Dat bleek verrassend lastig. Automatisch vielen in de speurtocht naar kanshebbers de namen van Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert. Pogacar pikte zelf aan in een gesprek met de Sloveense media.

En Evenepoel dan? Lefevere: “Eerlijk, we hebben het er nog niet over gehad. Maar als hij dan toch de Vuelta rijdt, zou hij evengoed op zijn elan kunnen doorgaan natuurlijk.”

Uitkijken naar ploegentijdrit

Als laatste van de grote rondes ontsluierde de Vuelta editie 77 gisteravond in Madrid al haar geheimen. Evenepoel werd er ongetwijfeld vrolijk van. De start op Nederlands grondgebied oogt op zich al heel interessant. Openen op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit over 23,7 kilometer, daar worden ze bij het gepatenteerde hardrijdersclubje QuickStep-Alpha Vinyl wild van. In het voorbije decennium had het team in de drie grote ronden een abonnement op de top vijf in de discipline. Een sterk collectief resultaat, inclusief tijdswinst op enkele concurrenten, kan daar al meteen een mentale boost geven.

Via een driedaagse passage door het Baskenland, de regio waar Evenepoel twee jaar geleden met de Clásica San Sebastián zijn eerste grote eendagskoers won, duikt het peloton een waar klimwalhalla binnen met liefst negen aankomsten bergop: Pico Jano (rit 6), Colláu Fancuaya (8), Les Praeres Nava (9), Peñas Blancas (12), Sierra de la Pandera (14), Sierra Nevada (15), Monasterio de Tentudía (17), Alto del Piornal (18) en Puerto de Navacerrada (20). “Zoveel bergen!”, riep copresentator en tweevoudig winnaar Pedro Delgado het uit.

Halfweg (rit 10) wordt nog individueel tegen de klok gefietst, tussen Elche en Alicante (31,1 kilometer). Dat brengt het totale aantal chronokilometers op 54,4. Ook dat dient de bronzenmedaillewinnaar van het WK en EK tijdrijden.

De Vuelta eindigt traditioneel in Madrid. Met of zonder fraai klassement voor Evenepoel? Laat dat na zijn grillige debuut in de Giro dit jaar heel even bijzaak zijn.