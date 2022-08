Evenepoel geraakt heelhuids uit Nederland en is klaar voor de Spaanse bergen

“Stressy dagen”, waren het toch geweest vond ploegleider Geert Van Bondt. Bij uitbreiding de hele crew: ook zij sloegen in de straten van Breda achter hun mondmasker een zucht van opluchting. “Blij toch wel dat iedereen hier veilig doorheen kwam”, aldus Van Bondt. “En dat we Remco goed hebben kunnen beschermen. Opdracht volbracht. En na het prima resultaat in de ploegentijdrit een tweede kleine doeltje bereikt.”

Evenepoel - de benen duidelijk zichtbaar drooggetraind - maakte hele even tijd voor een familieknuffel. En dan de auto in richting Eindhoven Airport voor de avondvlucht naar Bilbao.

Niet dat hij en de ploegmaats doodsangsten uitstonden in Zuid-Nederland. Vakkundig krulden ze zich rond/tussen/over/door (schrappen wat niet past) het uitpuilende straatmeubilair. “We hadden op voorhand verkend en wisten waar de mogelijke gevaren schuilden”, zegt Van Bondt. “Coach Koen Pelgrim reed tijdens de etappes nog eens vooruit en gaf alle info over opduikende rotondes, vluchtheuvels, paaltjes, wegversmallingen en plots veranderende windrichtingen goed door.”

Maar de grootste verantwoordelijkheid bleek daarin toch weggelegd voor Evenepoel zelf. “’Remco, wij spelen de technische details door maar jij moet aangeven waar je wanneer precies wilt zitten en op welke manier je je het comfortabelst voelt’, had ik hem opgedragen. Omdat ik het toch wel belangrijk vind dat hij dat op zijn leeftijd al kan. Ik moet zeggen: hij deed dat prima. ‘Kalm, rustig aan, niet te veel stressen’, klonk het voortdurend. Doorgaans wilde hij liefst rond positie dertig zitten. Alleen zaterdag namen we op een bepaald moment in de finale de leiding, omdat we vonden dat hij in die zone veiliger zat.”

Drie etappes achter de rug, nog achttien te gaan. Morgen begint deze Vuelta pas echt. In Spaans Baskenland, waar Evenepoel thuis is. “Minder ronde punten, meer bergop”, vat Van Bondt het eenvoudig samen. Eerder Remco’s slag. “Hij kent de regio zeer goed en reed er al mooie resultaten (twee zeges in de Clasica San Sebastian, vierde in de Ronde van Baskenland, JDK). Op de eerste rustdag moeten we de pittige etappes die eraan komen nog eens grondig bestuderen en bespreken. Het is niet dat we nu al hebben beslist: daar of daar willen we toeslaan. Maar als Remco de benen voelt van San Sebastian, zal hij het uiteraard niet laten liggen.”