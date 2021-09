Evenepoel: ‘Geen angst voor vlakke EK-tijdrit’

Zijn guitige jongensglimlach is terug. “Ik moet iets verkeerds hebben gegeten vorige week in de Benelux Tour, wat een kleine maaginfectie opleverde", vertelt Evenepoel. “Ik bracht een paar rustige dagen thuis door, deed zondag nog een lange rit achter de scooter en voel nu opnieuw de fysieke en mentale kracht om mee te kunnen doen voor de prijzen.”

Morgen in het hol van de leeuw treft hij onder meer wereldkampioen Filippo Ganna. “Het tijdritparcours is alvast Italiaans”, vindt hij. Snel en zo goed als vlak. “Maar dat was het twee jaar geleden in Alkmaar ook en toen won ik. Angst moet ik dus zeker niet hebben. Ik vind het wel jammer dat de race zo kort is (22,4 kilometer, red.) en dat er in deze prachtige regio geen klimmetje werd ingepast. Ze liggen hier nochtans voor het rapen. In die zin oogt de wegrit een stuk aantrekkelijker. Bijna 4.000 hoogtemeters, dat kan tellen. Een renner als Colbrelli kan dat overleven.”

Naast de kampioenentrui put Evenepoel motivatie uit het feit dat goud een extra ticket oplevert voor de WK-tijdrit. “Voor Lampaert wil ik mezelf graag overtreffen. Want ik vind dat hij die plaats meer verdient dan ik.”

Stiekem hoopt Evenepoel op de compensatie van zijn extra recupdagen. Want met zijn benen is alvast niks mis, zo bewees hij in de Ronde van Denemarken, de Druivenkoers, de Brussels Cycling Classic en de openingsfase van de Benelux Tour. “Een voorbereiding met uitsluitend stages werkt niet voor mij. Ik heb koers nodig. En wat natuurlijk het grootste verschil maakt: een vlekkeloze winter, zoals in 2020. Dan volgen automatisch de resultaten.”