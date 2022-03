Evenepoel gaat in Tirreno voor het eerst de confrontatie aan met Pogačar

De UAE en de Strade Bianche zijn WorldTour-koersen. Pogačar, de dubbele Tour-winnaar, liet in de Strade Bianche de dubbele wereldkampioen Julian Alaphillippe ter plekke. Die is weliswaar nog niet in zijn beste vorm, maar toch. Pogačar laten wegrijden deed Alaphilippe niet omdat hij dat leuk vond.

In Valencia en de Algarve koerste Remco Evenepoel nog niet op WorldTour-niveau. Dat wordt deze week anders. De inzet is hoger. Wout van Aert en Primoz Roglic rijden Parijs-Nice en Mathieu van der Poel werkt nog aan een comeback. Dat laat nog genoeg grote namen over.

In de tijdrit vandaag neemt Evenepoel het op tegen de tweevoudige Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna. Olympisch kampioen Richard Carapaz komt aan de start, al is het niet zeker hoe het met zijn vorm is gesteld. Niet overtuigend, aan zijn dertigste plaats in de Strade Bianche te zien. Volgens Pogačar steekt de Deense Tour-revelatie van vorig jaar Jonas Vingeraard in een uitstekende vorm. Als Vingegaard de vorm heeft van zijn ploegmaats die gisteren de eerste rit van Parijs-Nice naar hun hand zetten, dan weten we wat dat wil zeggen. En er is natuurlijk Pogačar zelf.

Het mag gek klinken, maar koersen tegen elkaar hebben Evenepoel en Pogačar nog niet gedaan. Dat gaat deze week voor het eerst gebeuren. Pogačar wil zichzelf opvolgen als eindwinnaar van de Tirreno en Remco Evenepoel is zelf ook naar Italië gereisd met de eindwinst in gedachten.

Het wordt, in zijn vierde seizoen reeds als profwielrenner, de tweede grote test. De eerste was vorig jaar, de Giro d’Italia waar Evenepoel met overdreven ambities aan de start kwam en die eindigde in een zure opgave. Egan Bernal nam toen de maat van Evenepoel, ook omdat rijden voor een klassement, zo kort na zijn val in de Ronde van Lombardije, echt geen goed idee was.

Hoe gaat dat straks gaan, in de Tirreno-Adriatico, waar Evenepoel met een zo goed als perfecte voorbereiding aan de start komt?

Evenepoel maakt deel uit van een jonge generatie getalenteerde wielrenners. Egan Bernal was 22 toen hij de Tour won en 24 toen hij de Giro won. Pogačar? Die had al twee keer de Tour gewonnen en hij moest nog 23 worden. Evenepoel is 22, hij is outstanding in rittenkoersen van een week: Ronde van België, Polen, de Algarve. Deze Tirreno-Adriatico is een niveau hoger. Geen betere tegenstander dan Tadej Pogačar om erachter te komen hoe goed Remco Evenepoel is.