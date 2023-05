Evenepoel finisht dag na val zonder stress en ziet een ‘nerveuze Roglic’

Ondanks zijn bloeduitstorting en een spiercontractie leek Evenepoel geen moment in de problemen te komen in de zesde etappe. Die startte en finishte in Napels, met tijdens de 162 kilometer een beklimming van tweede categorie en een van derde, maar vooral ook veel smalle, bochtige wegen langs de wereldbekende Amalfi-kust. De regen van woensdag werd gelukkig voor de renners ingewisseld voor veel zon. Onderweg maakte Evenepoel zich toch een keer druk in de vele fans, die de weg voor de renners smal maakten.

Lange tijd leek het alsof de ploegmaats van de sprinters de tanden stuk zouden bijten op koplopers De Marchi en Clarke. Pas in het zicht van de streep werden ze nog opgeslokt door het sprintende peloton. Fernando Gaviria had van ver de spurt ingezet, maar Pedersen ging met een machtssprint op en over de Colombiaan. Jonathan Milan werd tweede, Pascal Ackermann derde. Mark Cavendish was onderweg uit het peloton gelost.

De strijd voor het klassement werd in de slotfase nog opgeschrikt door pech voor Primoz Roglic en Geraint Thomas, maar met een fikse achtervolging en de hulp van hun ploegmaats konden de twee allebei weer aansluiten bij het eerste peloton. Bovenaan in de stand telt roze trui Leknessund nog steeds 28 seconden voorsprong op Evenepoel. Vrijdag wacht Evenepoel een erg belangrijke dag: de eerste echte aankomst bergop van deze Giro, de Gran Sasso d’Italia.

Mads Pedersen schreeuwt het uit bij zijn winst in Napels. Beeld BELGA

‘Veel geduw’

Na de zesde etappe was Evenepoel op Eurosport te gast bij voormalig ploegmaat Philippe Gilbert in het praatprogramma Les Rois de la Pédale. Gilbert polste Evenepoel naar de indruk die grote concurrent Roglic tot nu toe op hem maakte. “Hij geeft me een nerveuze indruk”, aldus Evenepoel. “Hij weet natuurlijk dat hij 44 seconden achter staat. Heel Jumbo-Visma is trouwens nerveus. Ze duwen veel in het peloton, maar dat is hun stijl.”

De dubbele tuimelperte van woensdag heeft Evenepoels zelfvertrouwen niet aangetast. “Na de openingstijdrit en de eerste bergachtige etappe, denk ik dat ik momenteel de sterkste ben. Tot nu toe is het een ideaal scenario voor ons. In Catalonië moest ik achtervolgen, nu heb ik een voorsprong. Wij hebben geen stress. Zij wel, denk ik.”