Evenepoel en Vansevenant razendsnel aangepast aan jetlag en hitte

Het oorspronkelijke plan was om zaterdag de eerste 120 kilometer te verkennen en gisteren pas de finale. Dat er meer schot kwam in de zaak had alles te maken met de vlotte acclimatisatie van het duo. “Sneller dan verwacht pasten ze zich aan aan de jetlag en de extreme warmte”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.

Evenepoel en Vansevenant kropen in een verzengende hitte voor liefst zes uur in het zadel. “Na een lus rond Mount Fuji pikten ze in op het finaletraject, met onder meer de Mikuni-pas”, zegt de bondscoach, die aan de finish twee blije gezichten zag. “Het enthousiasme was groot.”

Vanthourenhout vat de olympische wegrit samen als een zware Tour-etappe. Perfect op maat ook van Wout van Aert, met andere woorden. Een andere conclusie kan niet worden getrokken na zijn zeges op de Ventoux, in de tijdrit en op de Champs-Elysées. “Uiteraard stemt me dat blij en hoopvol. Maar het wordt geen evidentie volgende week woensdag in de olympische tijdrit, met Ganna, Dennis en Roglic.”