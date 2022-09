‘Evenepoel blijft vooral een voetballer op een fiets’: Johan De Muynck, onze laatste groterondewinnaar

Al sinds 1978 is Johan De Muynck de laatste Belgische groterondewinnaar. Beschamend, vindt hij dat. Zondag kan hij een opvolger hebben. ‘Ik zie niet in wie Remco Evenepoel nog kan kloppen in deze Vuelta.’

Johan De Muynck (74) zit in zijn zetel in Waarschoot, het streepjeshemd gladgestreken, stapel kranten voor de neus. Hij is net terug van een tripje naar het Eifel-gebergte. “Met de fiets, ja. Bergop ga ik nog tien, twaalf kilometer per uur, met een maximale hartslag van 135. Dat begint toch zeer te doen. Misschien wordt het tijd om elektrisch te rijden.”

Zonder ongelukken of hongerklop schrijft Remco Evenepoel straks de Ronde van Spanje op zijn naam. De Muynck was zijn voorganger, hij won de Giro in 1978. “In mijn tijd was het normaal dat een Belg een grote ronde won. Dat ik nog steeds de laatste ben, dat is geen eretitel. Ik vind het beschamend. Vierenveertig jaar, verdorie. Zo lang.”

Zou Remco Evenepoel een waardige opvolger zijn?

“Ja. Die gast is nog maar 22. Als je op zo’n jonge leeftijd een grote ronde kunt winnen, heb je veel potentieel. Hij heeft een enorme gedrevenheid.

“Ik zie niet in wat hem nog kan gebeuren in deze Vuelta. Toch niet nu Roglic uit koers is. Pas op, met Roglic was Evenepoel nog lang niet thuis geweest. Hoe die aanging in Sevilla, in een vlakke rit, en seconden pakte, dat kunnen er niet veel. Het deelnemersveld is niet meer zo sterk. Sivakov en Yates vielen uit met covid. Nu zit Evenepoel op zijn gemak. Mas heeft de Tour de France in de benen, zijn bobijntje is af. En die jonge gasten, Ayuso en Rodríguez, kunnen hem niet bedreigen.”

Wanneer we over 44 jaar op de sofa van Evenpoel zitten zal het niet gaan over het deelnemersveld.

“Je hebt gelijk. Het gaat om winnen. Evenepoel verdient het om deze Vuelta te winnen. Hij bewijst dat hij het in zich heeft. Maar we moeten er ook niet meer van maken dan het is. Ontvang Evenepoel straks op het gemeentehuis van Schepdaal, geef een vat bier, maar maak er alstublieft geen nationale feestdag van. De Vuelta is geen eindpunt; hier begint het. Want als hij volgend jaar vierde wordt in de Giro zal er snel kritiek komen. Ook omwille van zijn maniertjes.”

Johan De Muynck in Waarschoot. Beeld Florian Van Eenoo Photo News

U noemde hem vorig jaar een ‘chefke’. Is hij nu een chef geworden?

“Het blijft vooral een voetballer op een fiets. Wat doet een voetballer? Klagen bij de arbiter. Klagen op elkaar. Dat blijft erin zitten. Wanneer Evenepoel valt kan hij niet zeggen: ‘Ik ben fout.’ Dat krijg je niet uit zijn mond. Dan is het de fout van de motorrijder.

“Dinsdag heb ik Champions League gekeken. Die mannen van Club Brugge waren het publiek aan het opzwepen tegen Leverkusen. Ik moest lachen, zo deed Evenepoel het ook in San Sebastián. Applaus krijg je, daar vraag je niet om. Die voetbalstreken gaan er niet uit. Het moet gaan zoals hij wil.”

Zei Eddy Merckx in de koers dan niet dat het moest gaan zoals hij het wilde?

“Dat is juist. Van Looy was ook zo. Pas op, die mannen waren wel heel goed voor hun ploegmaats. En Merckx kwam ook goed overeen met zijn concurrenten, zoals Fuente, Ocaña, Thévenet en Poulidor. Ik heb de indruk dat Evenepoel meer als een soort zonnekoning rondrijdt.

“Ik heb op de BRT ooit een reportage gezien van José De Cauwer op stage bij Evenepoel, toen hij achttien was. Of hij ooit helper zou zijn, vroegen ze hem. Wat denk je dat Evenepoel zei? ‘Nee.’ Dat zegt veel. Hinault ging desnoods dertig kilometer op kop rijden tot de rest snikdood zat. Van Aert offert zichzelf op in de Tour voor zijn ploeg. In zijn analyses is Van Aert ook altijd eerlijk. Was een ander beter, hij zal het zeggen. Den andere krijgt dat niet gezegd. Maar de mensen zien dat wel.”

Waar ligt het plafond van Evenepoel? Kan hij de Tour winnen, zoals hij zo graag wil?

“Pogacar, Vingegaard, Bernal voor zijn val, zij hebben iets wat Evenepoel niet heeft of nog niet heeft: de versnelling, explosiviteit. Hij zit op zijn computertje te kijken. Wattages, daar is hij zot van. Die sportbestuurders rondom hem ook. Maar zo ga je geen Tour winnen. Die grote mannen demarreren bergop.”

Evenepoel rijdt toch weg van zijn concurrenten?

“Hij rijdt rápper. Hij demarréért niet. Alles doet hij vanuit het zadel. Hij redeneert: over de hele berg rijd ik een bepaald vermogen en er zijn geen vijf renners die mij kunnen volgen. Dat zal misschien waar zijn, maar wie mee is gaat wel van achter zijn rug prikken. Die hebben nog een versnelling over.

“Om de Tour te winnen moet hij op een col leren versnellen. Zijn tijdrit is uitstekend. Hij kan heel lang een heel hoog tempo aanhouden. Maar in de bergen wordt het grote verschil gemaakt, en daar is hij niet explosief genoeg.”

U klinkt kritisch.

“Ik ben niet kritisch. Ik analyseer scherp, dat wel. Soms betrap ik mezelf wel, wanneer ik weer een mening heb terwijl ik naar de televisie zit te kijken en de mannen aan het afzien zijn. ‘Jij hebt het wel gemakkelijk, Johan. Zie je hier zitten in de zetel.’ Maar het is niet omdat jullie Evenepoel op een piëdestal zetten en er een halve koning van maken dat ik daarin moet volgen.

“Vingegaard, Pogacar, Bernal, ze kunnen allemaal tijdrijden. Op hen gaat hij niet veel seconden pakken. Het verschil zal dus zitten in de bergen, in de demarrage. Dat heeft Evenepoel minder. Koerstactisch maak ik me minder zorgen, hij leert veel en rap. Zoals hij ook in sneltempo bergaf heeft leren rijden.”