Evenepoel bij de start van de Vuelta: ‘Instorten zoals in de Giro zou me niet meer mogen overkomen’

De ronderenner in zichzelf ontdekken, dat wil Remco Evenepoel (22) in deze Vuelta. Het klassement speelt natuurlijk in zijn hoofd, maar een cijfer kleeft hij er niet op. ‘Instorten zoals in de Giro zou me niet meer mogen overkomen.’

Ben je klaar voor drie weken Vuelta?

“We hebben er allemaal veel zin in. Te beginnen met de ploegentijdrit, iets wat we niet zo vaak krijgen voorgeschoteld. Dit jaar hebben we daar wel wat aandacht aan besteed. In december en januari al op de teamstages, onlangs in Livigno, en uiteraard de voorbije dagen hier in Utrecht. Die automatismen zijn altijd weer heel snel opgefrist.”

Druk jij je wiel straks sowieso als eerste over de finish?

“Liefst niet. Het plan voorziet wel de langste kopbeurten voor mij, om het tempo hoog te houden. Net zoals Tony Martin destijds, dertig à veertig seconden. Achter mij komt met Julian Alaphilippe een renner die de snelheid kan doortrekken, zij het met minder lange aflossingen. Dan spreken we over vijftien à twintig seconden. De anderen moeten wat kunnen ‘recupereren’ tijdens mijn beurten.”

Je hebt er alweer een intensieve voorbereiding opzitten. ‘Evenepoel is zó maniakaal bezig dat ik er soms compassie mee heb’, zegt teammanager Patrick Lefevere.

“Het viel wel mee, hoor. Van het BK tot nu was inderdaad lang. Maar ik heb de fiets eerst een aantal dagen aan de kant gelaten en de helft van die drie weken hoogtestage in Livigno bracht ik door in het gezelschap van Oumi (zijn verloofde, JDK). Dat maakte alles toch net iets draaglijker en relaxter. Het bezorgde me eerder een familiaal fietsvakantiegevoel dan een stagegevoel. Na de Clásica San Sebastián leefde ik wel een drietal weken in een cocon, met enkel vaste verzorger David Geeroms aan mijn zijde en Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel die me af en toe eens vergezelden op training. Daarna ben ik nog een dag of vijf thuis geweest. ’s Morgens wat fietsen, ’s namiddags aan het zwembad liggen, ’s avonds buiten eten op het terras. Kleine compensatie toch voor die lange periode van focus.”

We lazen dat je op een bepaald moment in 45 graden trainde en al na een kwartier moest stoppen.

“Een kwartier was misschien overdreven. Wat ik bedoelde: aan de voet van de klim stopte ik voor een bidon, boven weer, enzovoort. Dus kwam ik telkens maar aan een twintig-, dertigtal minuten zonder water. Ik wilde de extreme omstandigheden die ons wellicht te wachten staan zo goed mogelijk simuleren. Het effect merkte ik woensdag al tijdens de verkenning van de ploegentijdrit in de regen. (lacht) Ik had het meteen koud.”

Lefevere gaf toe dat stages bij de ploeg anders worden georganiseerd dan bij pakweg Jumbo-Visma, Ineos of UAE. Zijn er nog werkpunten?

“Ik heb zeker de voorbereiding gehad die ik wilde hebben, met de ideale mix van rust en trainingsarbeid. Maar die Spaanse stage had ik nooit alleen kunnen afwerken, qua voeding, drank, afkoeling en begeleiding onderweg, louter al op gebied van veiligheid. Zo’n mindset installeren, gericht op het rondewerk, kost tijd en geld. Er zijn echt al serieuze stappen gezet. Maar de eindstreep is nog lang niet bereikt. Elk vleugje kennis en expertise, zoals bijvoorbeeld Louis Vervaeke aanreikt vanuit zijn ervaring bij Sunweb met Tom Dumoulin, is welkom.”

Remco Evenepoel en zijn helpers op de ploegenvoorstelling in Utrecht. Beeld BELGA

‘Lekker je grenzen aftasten’, adviseert Tom Boonen voor de komende drie weken.

“Dit blijft vrij nieuw voor mij. Het is nog steeds zoeken, ontdekken, leren uit foutjes en moeilijke momenten, bijsturen waar nodig. Voor mij én de hele ploeg. Het vraagteken staat er nog steeds, maar ik wil er zo snel mogelijk een uitroepteken van maken. Mijn aanloop richting Vuelta verliep in elk geval al totaal anders dan vorig jaar richting Giro. Ik reed ook een stabieler seizoen tot dusver. En de verhouding lichaamsgewicht-kracht is veel beter. In 2021 woog ik lichter (61 kilogram, JDK) maar ontbrak het me aan power. Nu is mijn gewicht iets hoger (63 kilogram, JDK) en heb ik die power wel.”

In het eerste deel schuilen al een aantal ‘mini-San Sebastiáns’. Bemoeilijkt dat de keuze tussen attractief koersen en toch wat zuinig acteren met het oog op wat volgt?

“De eerste week oogt inderdaad vrij zwaar. Maar ik mag me er ook niet blind op staren. Ik ga geen onnodige energie verbruiken. Offensieven zoals in San Sebastián moet je van mij niet verwachten. Als ik dezelfde waarden van de Clásica hier kan trappen op bepaalde beklimmingen wenken er kansen.

“Ik kijk vooral uit naar de tijdrit in Alicante. Het zou fijn zijn om daar met wat bonus aan te beginnen. Het zwaartepunt ligt vooral in etappes 14 en 15. De slotweek kan meevallen qua lastigheid. Wakker blijven is de boodschap, dat moet als je voor een klassement gaat. Maar dan zonder stress. Met Luik en San Sebastián won ik alvast twee van mijn drie grote doelen. Dat maakt mijn seizoen nu al geslaagd.”

Stel dat je tank op een bepaald moment volledig leegloopt, overweeg je dan om af te stappen en je te sparen voor het WK?

“Als ik eens één of twee minuten verlies, zal mijn Vuelta niet over zijn. De brede basis waarover ik nu beschik zou me in staat moeten stellen om vlotter te herstellen van bepaalde inspanningen en het risico op een volledige instorting zoals vorig jaar in de Giro tot een minimum te herleiden. Ik denk dus positief. En zoals Chris Froome zegt: ook van mindere dagen moet je het beste maken. Wijze raad.”