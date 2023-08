Evenepoel begint met bescheiden ambities aan Vuelta: ‘Ik heb geleerd hoe je een Grote Ronde wint, maar ook hoe je een Grote Ronde verliest’

Wat zijn jouw verwachtingen voor de Vuelta?

Remco Evenepoel: “Ik ga voor ritwinst, zo snel mogelijk. Ik wil dingen leren over mezelf en het team. Een podiumplaats in Madrid is mijn grote doel.”

Moet de winnaar van vorig jaar niet gewoon zeggen dat hij opnieuw de Vuelta tracht te winnen?

“Ik heb gezegd dat ik de Giro wou winnen. Iedereen weet wat er toen is gebeurd (Evenepoel moest na negen dagen opgeven met covid, red). Het is erg moeilijk om te zeggen dat je wilt winnen. Een slechte dag of een val kan daar anders over beslissen. Stel dat ik drie of vier ritten win en toch tiende of twaalfde eindig, zal ik ook een goede Vuelta hebben gereden.”

Wat valt er over jezelf en het team te leren?

“Als ploeg moeten we de banden smeden om voor elkaar door het vuur te gaan. Zelf moet ik leren om defensiever te koersen. In deze Vuelta is de eerste week niet beslissend, niet zoals vorig jaar. Toen nam ik in rit zes de rode trui en was op de Sierra Nevada (rit vijftien, red) de Vuelta zo goed als gereden. Dit keer worden ritten dertien, veertien, zeventien en achttien lastig en moordend. Tot die tijd moet ik kalm blijven en zorgen dat ik geen tijd verlies.”

Er is wel veel veranderd sinds je vorig jaar aan de start van de Vuelta stond. Je zou drie weken later je eerste grote ronde winnen. En je werd wereldkampioen in het tijdrijden en op de weg. Hoe anders is het voor jou?

“Dat ik hier aan de start zou staan was enkele maanden geleden niet het plan. Ik heb geleerd hoe ik een ronde kan winnen, maar ook hoe je een grote ronde verliest. Ik heb gewonnen aan ervaring, aan vertrouwen in mezelf en in de ploeg, en aan geduld.”

Het deelnemersveld is redelijk indrukwekkend. Eigenlijk ontbreekt enkel Tadej Pogacar.

“Vorig jaar was de tegenstand ook sterk. Het niveau is zeker hoog. Roglic heeft net de Ronde van Burgos gewonnen, Vingegaard won de Tour, ik werd wereldkampioen tijdrijden, Vlasov is er klaar voor, Almeida en Ayuso ook. En G (Geraint Thomas, red) heeft zich heel goed voorbereid.”

Was je geschrokken toen je op het einde van de Tour hoorde dat Jonas Vingegaard ook de Vuelta zou rijden? Dat vermindert misschien jouw kansen op eindwinst. Of vind je het net goed dat hij hier is?

“Misschien moet ik stelen met mijn ogen en kan ik wel van hem leren. Hij weet hoe hij de Tour moet winnen, hij weet allicht ook hoe hij de Vuelta moet winnen. Misschien moet ik kopiëren en dat allemaal meenemen naar de Tour volgend jaar. Of naar de WorldTour races van één week die ik volgend jaar ga rijden.”

Ik heb niet zo vaak tegen Vingegaard gekoerst en helemaal niet in een grote ronde. Ik juich het toe dat hij hier is. Het maakt de uitdaging groter. In week twee en drie zal blijken hoe goed ik in het hooggebergte ben. Ik ben mij ervan bewust dat het topniveau van Vingegaard in de Tour nog van een ander niveau is.”

In een interview vorige week had je het erover dat je beter wilde worden in finishen na een steile klim. De Angliru is de steilste van allemaal en die moeten jullie toevallig naar boven. Ben je de Angliru gaan verkennen?

“Jawel. Ik heb de klim met koerstempo gereden. Ik weet nu wat me te wachten staat, dat is goed. Vorig jaar had ik geen enkele etappe verkend. Daardoor was ik af en toe in het nadeel. Dit keer heb ik alle belangrijke etappes gezien, dat kan een voordeel zijn.”

Je hebt ook hard op tijdrijden getraind, zoals bleek op het WK. Kan dat op een of andere manier jouw klimcapaciteiten op de Angliru of de Tourmalet beïnvloeden?

“Misschien speelt het wat mee. Het tijdritparcours op het WK was redelijk vlak. Daar hield ik rekening mee in mijn voorbereiding. Het goede nieuws was dat het een lange tijdrit was in Glasgow, één uur ongeveer. Dat is ongeveer de tijd die nodig is om de Tourmalet en de Angliru te beklimmen. Aan de andere kant moest ik na het WK tijdrijden wel wat gewicht kwijt. Daar ben ik de laatste tien dagen ook mee bezig geweest. Dat ging redelijk goed.”

Rit tien is de tijdrit in Valladolid. Wat is het plan?

“Ik probeer daar uit te pakken. En vanaf dan moeten we tactische plannen maken en rekenen op een superdag waarin ik iets moois uit de benen haal.”

Hoe zal de rolverdeling zaterdag in de ploegentijdrit zijn? Rijden de ploegmaats veertig kilometer in jouw wiel?

“Omgekeerd. Ik zal veertig kilometer in het wiel zitten om energie te sparen (lacht). Nee, op dit technisch parcours zullen Cattaneo, Bagioli, Pedersen en ikzelf de motoren in de ploeg zijn. De anderen moeten het tempo hoog houden en ons af en toe wat rust bezorgen. Het zoeken is nu nog een beetje naar de beste volgorde, daar hebben we nog wat werk aan.”

Vorig jaar werden jullie derde in de ploegentijdrit, op veertien seconden van de winnaar. Wat verwacht je zaterdag?

“Ik verwacht kleine verschillen tussen de eerste en de vijfde. Het team met de beste strategie wint. We moeten uitgaan van ons eigen kunnen. Als we weer top 3 rijden, hebben we het goed gedaan.”