Europese Super League doet nieuwe poging: open competitie voor zestig tot tachtig clubs

De Super League is terug van nooit helemaal weggeweest. Met een andere opzet wil A22 Sports Management, de drijvende kracht achter het plan, de voetbalwereld overtuigen van de noodzaak van een ‘Europese Voetbal Liga’. Zo’n topcompetitie zou niet meer gesloten zijn, maar bestaan uit meerdere divisies van zestig tot tachtig clubs.

Vaste plekken voor de oprichtende clubs zouden er ook niet zijn, zoals in het oorspronkelijke plan dat in 2021 even snel verdween als het was opgekomen. Voor deelname zijn ‘sportieve prestaties’ leidend en als clubs in hun nationale competities goed presteren moeten ze toegang kunnen krijgen.

Een nieuwe Europese liga is volgens het bedrijf nodig, omdat ‘het fundament onder het Europese voetbal’ wordt bedreigd. Dat zou blijken uit gesprekken met bijna vijftig clubs. “Zij worden te vaak gedwongen aan de zijlijn toe kijken hoe de sportieve en financiële fundamenten om hen heen afbrokkelen.”

Het is een sneer naar de UEFA, die nu de lucratieve Champions League organiseert. De Super League, waarin de clubs het voor het zeggen moeten hebben, zou die competitie overbodig maken. Inzet van het gevecht: wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen in het Europese voetbal? De bonden of de clubs?

Opstand in 2021

De Europese voetbalbond was een van de grootste critici van de Super League, die in april 2021 werd aangekondigd door twaalf Europese topclubs. Ook nationale bonden, andere clubs en fans waren fel tegen. Vooral het gesloten karakter, naar Amerikaans model, stuitte velen tegen de borst.

Negen van de twaalf clubs trokken zich daarna terug, alleen Barcelona, Real Madrid en Juventus bleven achter de Super League staan. A22 staat officieel los van die clubs, maar was wel betrokken bij de oorspronkelijke plannen. In oktober huurden ze de Duitser Bernd Reichart, oud-bestuursvoorzitter van RTL Duitsland, in als directeur.

Volgens de verklaring maken veel van de geconsulteerde clubs zich zorgen over de financiële houdbaarheid van het huidige voetbalsysteem. Vooral clubs buiten de Premier League hebben moeite de concurrentiestrijd vol te houden. Het nieuwe plan staat vol met ideeën voor wijzigingen. Zo moeten deelnemende teams minstens veertien Europese wedstrijden per seizoen afwerken. Ook moeten er veel hogere solidariteitsbijdragen komen, investeringen in het vrouwenvoetbal en afspraken over financiële duurzaamheid.

De voorgestelde nieuwe league blijft een concurrent van de bestaande competities. Niet alleen van de Champions League, ook de nationale liga’s worden minder belangrijk. In de nieuwe opzet kan de Super League niet zonder die competities, maar de daarvoor noodzakelijke medewerking van de UEFA en de nationale bonden is vooralsnog ver te zoeken.