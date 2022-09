Europese gerecht legt Messi en PSG op de rooster

Het Hof van Justitie plant half oktober een hoorzitting over de transfer van Lionel Messi. Een losse flodder, lijkt het. En wat zou PSG zich zorgen maken als het al eerder onderzoeken naar de financiële fair play en corruptie bij zijn machtige voorzitter doorstond?

De Franse advocaat Juan Branco maakte in naam van de fanleden of socios van FC Barcelona het nieuws bekend: op 18 oktober houdt het Hof van Justitie van de Europese Unie een publieke hoorzitting in Luxemburg over de transfer van Lionel Messi (35) naar PSG afgelopen zomer. Volgens de socios zijn bij die overgang de Europese concurrentieregels geschonden en genoot PSG via samenwerkingsverbanden tussen Frankrijk en Qatar onrechtmatige staatssteun.

Branco stelt al langer dat Franse clubs met steenrijke eigenaars zoals Qatar Sports Investments van PSG profiteren van een gunstiger rechtssysteem in Frankrijk en de Europese mededingingsregels in het voetbal overtreden. Hij trekt onder meer van leer tegen de looninflatie bij PSG – Messi zou 35 miljoen euro per jaar krijgen – en de politieke strategische belangen van Qatar. Zo ziet hij PSG als een vehikel van Qatar, dat met hulp van de Franse overheid de organisatie van het WK 2022 wil legitimeren.

Schuldenlast

Of de hoorzitting van het Hof van Justitie op 18 oktober veel zal veranderen? Dat valt te betwijfelen. Het hof zal na de bezwaren louter oordelen over de vraag of de Europese Commissie een onderzoek naar schendingen moet instellen. Komt het zover, dan kan dit wel invloed hebben op het juridische kader rond de transfermarkt.

PSG heeft in het verleden juridisch wel grotere stormen doorstaan. De UEFA voerde de Financial Fair Play (FFP) in 2010 voor het eerst in om de schuldenlast in het voetbal te doen dalen. Clubs zouden van 2013 tot 2015 per jaar maximaal 45 miljoen euro verlies mogen maken. Dat plafond zou daarna dalen tot maximaal 30 miljoen over drie jaar. Sinds 1 juni is dat bedrag opnieuw opgetrokken naar 60 miljoen, ook mogen clubs maximaal 70 procent van hun omzet spenderen aan transfers en lonen.

PSG kwam sinds de invoering van de FFP meermaals in het vizier van de UEFA wegens mogelijke overtredingen. Zo lichtte de UEFA in 2017 na de recordtransfers van Neymar (222 miljoen euro van Barcelona) en Kylian Mbappé (gehuurd van Monaco met aankoopoptie van 180 miljoen euro) de financiering van PSG door. Conclusie in 2018: PSG had de regels niet overtreden, maar de club moest wel voor 60 miljoen spelers verkopen.

Ook de voorbije jaren behoorde PSG tot een kransje Europese topclubs (met onder meer AC Milan, AS Monaco, AS Roma en Juventus) waarvan de UEFA de financiële huishouding nauw in de gaten hield. Begin september kwam PSG een ‘schikking’ overeen met de UEFA om een boete van 10 miljoen euro te betalen, een peulschil naar hun normen. Dat bedrag kan wel nog oplopen tot 65 miljoen als PSG de komende drie jaar de beloftes om break-even te draaien niet nakomt. De zwaarste stok achter de deur van de UEFA, een uitsluiting van de Europese competities, hoeft PSG niet te vrezen.

Gecontesteerde voorzitter

Met Nasser Al-Khelaïfi beschikt PSG over een enorm invloedrijke voorzitter. De sportkrant L’Équipe riep hem in 2016 uit tot de machtigste man in het Franse voetbal. Naast preses van PSG is Al-Khelaïfi baas van Qatar Sports Investments, BeIN Media Group en staat hij aan het hoofd van de European Club Association, de belangenvereniging van Europese topclubs.

Onbesproken is Al-Khelaïfi zeker niet, maar hij ontsnapte net als PSG aan zware sancties. In 2019 voerde het Franse gerecht een onderzoek naar mogelijke corruptie bij het binnenhalen van het WK atletiek in 2017 naar zijn vaderland in Qatar, maar hij werd vrijgesproken. In 2017 kwam hij in het vizier van het Zwitserse gerecht bij de verdeling en verkoop van televisierechten voor meerdere WK’s voetbal. De Zwitserse justitie eiste 28 maanden celstraf voor corruptie bij Al-Khelaïfi, maar zowel in eerste aanleg als in beroep van de aanklagers volgde een vrijspraak.