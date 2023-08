Europese clubs zijn niet alleen hun topvedetten maar ook 2,3 miljard volgers kwijt

Bij PSG zagen ze op 4 juni de grafiek van de Instagram-koers plots een vreemde neerwaartse beweging maken. Van het aantal volgers verdwenen in één dag 800.000 eenheden.

Naar de reden hoefden ze bij de digitale cel van de Franse topclub niet te zoeken. Op zaterdag 4 juni nam PSG afscheid van Lionel Andrés Messi, superster met meer dan 600 miljoen volgers op zijn sociale kanalen. Met het vertrek van Messi drukten ergens ter wereld 800.000 mensen op een knop.

Zonder hun idool was PSG plots niet meer interessant. 300.000 Neymarista deden die actie dinsdag nog eens over. In amper twee maanden is de stijgende volgerstrend bij PSG helemaal gebroken. Op de teller staan sinds eind mei ongeveer 4 miljoen minder volgers: 66 miljoen in plaats van 70.

Het omgekeerde effect kennen ze bij PSG ook. Toen Messi in augustus 2021 landde in Parijs, kreeg zijn account op een dag een boost van 3 miljoen volgers - 10 procent erbij in 24 uur. Snel zou het het volgersaantal van 38 miljoen over de 50 gaan en daarna gestaag blijven groeien tot 70 miljoen. De komst van Messi en co. heeft gedurende twee contractjaren zijn werk gedaan. In onderhandelingen met potentiële sponsors kan PSG nog altijd zijn hoge bereik uitspelen.

PSG is een recent merk. Bij traditieclubs als Manchester United, Barcelona en Real Madrid is de basis zo stevig dat ze bij het vertrek van een sterspeler nauwelijks klappen krijgen. Toen Ronaldo United uitzwaaide eind december, kostte dat de club amper 200.000 volgers. Ronaldo verloor er die dag zelf op Instagram wel bijna 600.000 op zijn 600 miljoen - een peulschil voor de meest gevolgde celebrity op aarde.

Cristiano Ronaldo is met 600 miljoen volgers de meest gevolgde celebrity op aarde. Beeld Getty Images

Ronaldo spreekt een breder publiek aan. Niet alleen als succesrijk voetballer, ook als een held die graag met zijn lichaam en zijn rijkdom pronkt. Hij tikt drie interessevelden af: voetbal, lifestyle en fitness. Daarom dat hij de ‘most marketable sporter’ is. Reputatie die hij graag uitspeelt met zijn gesponsorde posts. Het is een aardige bijverdienste voor iemand die al 200 miljoen per jaar opstrijkt.

Hij heeft de Saudische Pro League plots interessant gemaakt voor andere spelers, grote sponsors en verkopers van tv-rechten. Hebben ze bij Al-Nassr ook aan hun sociale media gemerkt. Sinds Ronaldo heeft de club er 16 miljoen volgers bij, veel meer dan alle clubs van de Jupiler Pro League samen.

Hetzelfde geldt voor Messi bij Inter Miami, dat op reclamebarak Instagram van 5 naar 14 miljoen volgers ging, sinds zijn komst.

Met Ronaldo, Messi, Neymar, Karim Benzema, Sergio Ramos, Zlatan en co. nam het Europees voetbal dit jaar afscheid van zijn belangrijkste influencers.

Alleen PSG voelt dat effect voorlopig een beetje.