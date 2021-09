Europees verzet tegen tweejaarlijks WK voetbal

De technische adviesgroep van wereldvoetbalbond FIFA heeft officieel het voorstel gelanceerd om het WK om de twee jaar te organiseren. In mei had het FIFA-congres al een haalbaarheidsstudie besteld. Hoewel het plan vooral in Europa op veel weerstand stuit, lijkt de FIFA door te zetten.

De European Leagues, de belangenvereniging van nationale Europese voetbalcompetities waaronder de Belgische Pro League, sprak zich gisteren in het Zwitserse Nyon fel uit tegen het idee: “De leagues verzetten zich krachtig en unaniem tegen elk voorstel om het WK om de twee jaar te organiseren.” De European Leagues acht het plan schadelijk voor de nationale competities die al met een overvolle kalender worstelen. Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zei “zwaar verontrust” te zijn.

Maar de FIFA lijkt haar plannen niet zomaar te laten varen. Volgens het voorstel zouden de wijzigingen ingaan na het WK van 2026 in de VS, Canada en Mexico. In 2027 al zouden dan de toernooien van de verschillende confederaties zoals het EK plaatsvinden – in de huidige planning staan die in principe pas in 2028 op de kalender. In 2028 wil de FIFA dan opnieuw een WK programmeren.