Essevee trekt met twijfels Europa in: 2-2 tegen KVK

Fijne derbysfeer in het Regenboogstadion. Met langs beide kanten aanhitsende spandoeken, Bengaals vuur én enkele verrassende namen. Zo won bij Zulte Waregem Nicola Leali het doelmannendilemma - meteen de eerste basisplaats voor de Italiaan. Ook Gertjan De Mets maakte zijn eerste speelminuten tegen zijn ex-club, hij verving de geschorste Julien De Sart. Kortrijk-coach Anastasiou voerde met Van Loo en De Smet twee noodgedwongen wijzigingen door. De struise Oekraïense spits Pylyp Budkivskyi debuteerde.



Zouden ze bij Zulte Waregem vooraf naar OGC Nice - AS Monaco gekeken hebben? De Fransen, die donderdag langskomen aan de Gaverbeek, veegden Falcao en co met 4-0 van de mat. Het verklaart misschien waarom Essevee wat bibberend aan de partij begon. Het liet het initiatief aan Kortrijk. Eerst nog zonder gevaar, maar in minuut 13 zwierde Stijn De Smet de bal goed voor doel. Teddy Chevalier controleerde en vlamde in het dak van het doel (0-1). De kleurrijke Fransman vierde - voor één keer - bescheiden tegen zijn ex-club.



De bekerwinnaar schrok wakker. En had aan twee minuten genoeg om het slappe openingskwartier uit te wissen. Idrissa Doumbia verraste twee Kortrijk-spelers met een fantastische actie op de achterlijn en bediende vervolgens ook nog Peter Olayinka, die de gelijkmaker tegen de netten trapte. Na die treffer begon Essevee weer in te dommelen. Het liet de bal aan KVK en slaagde er niet in kansen te creëren. Bij de bezoekers was dat tweede evenmin het geval. Tot De Smet een vrijschop van Hannes Van Der Bruggen goed verlengde tot bij Bennard Kumordzi. De Ghanees kopte Kortrijk opnieuw op 1-2.



Gemiste penalty

Wéér ontwaakte Zulte Waregem onmiddellijk. Met dank aan scheidsrechter Dierick, die voor een onbewuste handsbal van De Smet strafschop floot. Alleen trapt Timothy Derijck de elfmeter te slap in, Kaminski redde uitstekend. Tekenend voor het gebrek aan scherpte bij de troepen van Dury. Zijn peptalk in de pauze leek effect te hebben. Begin tweede helft verstuurde Kaya een scherpe voorzet. De Pauw liet slim lopen tussen de benen en verraste zo Kaminski (2-2).



Balotelli

Essevee had zijn les geleerd en duwde nu wél door. Een afgeweken schot van De Pauw redde Kaminski met een ultieme reflex. Ook nadien ging de fusieclub op zoek naar de driepunter, maar echte kansen bleven uit. Rolland mocht enkele minuten voor affluiten aanleggen vanaf randje zestien, maar trapte hoog over. Zulte Waregem trekt zo met twijfels naar zijn Europa League-opener tegen Nice. Want Mario Balotelli haalt bij zo'n kansen de trekker ongetwijfeld wel boven.