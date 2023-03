Ervaring of jeugd? Nieuwe bondscoach staat meteen voor stevige keuzes

Acht werd zes. Door het afzwaaien van Eden en Alderweireld. Domenico Tedesco bezocht afgelopen maand de resterende ‘captains’ van de Rode Duivels. Van Manchester over Madrid tot Istanbul: elk kreeg zijn gesprek, maar krijgt ieder van hen ook een oproepingsbrief?

Een maand is voorbijgevlogen. Een eerste doorlichting afgerond.

Zijn scoutingscel had hem aanvankelijk een lijst bezorgd van 130 potentiële Rode Duivels, onder wie vanzelfsprekend ook de ‘captains’ - een erfenis van zijn voorganger, Roberto Martínez. Eden Hazard had de groep dan al verlaten.

Domenico Tedesco besloot daarop om zich meteen voor te stellen aan de overgebleven zeven leiders, via een kort bericht waarin de man liet weten dat hij ernaar uitkeek om elk van hen te ontmoeten. Wat de voorbije weken ook gebeurd is. Van Antwerpen tot Manchester, van Milaan tot Istanbul: Tedesco bezocht ze een voor een. Het is te zeggen: zes van de zeven, want Jan Vertonghen kwam naar Tubize voor zijn babbel met de nieuwe bondscoach.

Tedesco was daags ervoor - en in het gezelschap van technisch directeur Frank Vercauteren - al op en af naar Manchester gevlogen om Kevin De Bruyne duidelijk aan te geven waar hij met de Rode Duivels naartoe wil. En nog in diezelfde week reisde Tedesco ook naar Madrid en Milaan om er respectievelijk met Thibaut Courtois, Awel Witsel en Romelu Lukaku rechttoe rechtaan te praten.

Dries Mertens kwam als laatste aan de beurt, begin vorige week. Uitgerekend op de dag dat Toby Alderweireld - die als eerste met Tedesco sprak - officieel liet weten dat hij finaal toch een punt zette achter zijn internationale carrière. Een beslissing die overigens een week eerder al genomen was, nog voor zijn blessure in de bekermatch tegen Union.

Doorselecteren

Dat Tedesco de komende maanden stelselmatig wil doorselecteren, met het oog op het EK in Duitsland, is intussen genoegzaam bekend. Maar dat betekent niet dat hij ‘de Gouden Generatie’ stante pede overboord zal gooien. “Het draait niet alleen om leeftijd”, vindt de bondscoach. En dus is de vraag: krijgt élke leider - behalve Alderweireld dan - straks ook een oproepingsbrief? Want wat doe je met Dries Mertens (35), die al meer dan een maand geen wedstrijd meer heeft gespeeld vanwege de aardbevingen in Turkije en wat blessureleed? Of met Axel Witsel (34), die bij Atlético steeds meer tussen bank en basis schippert? Zíjn WK was een sof - hij kreeg het op het middenveld vaak niet meer belopen. Witsel had moeite met het tempo en met de versnellingen.

In hoeverre weegt hun ervaring en professionalisme dan nog door, tegenover de aanstormende jeugd? Roméo Lavia (19) is opnieuw een certitude bij Southampton, na zijn hamstringblessure die hem weg hield van het WK. Albert Sambi Lokonga (23) laat zich bij Crystal Palace steeds meer opmerken, terwijl Amadou Onana (21) steevast aan de aftrap staat bij Everton - hij was in Qatar al de openbaring. En Nicolas Raskin (22) is intussen geruisloos een vaste waarde geworden bij Glasgow Rangers.

Op de positie van Mertens werpt Johan Bakayoko (19) zich bij PSV dan weer steeds nadrukkelijker op als mogelijke Rode Duivel - vijf goals en drie assists in de Eredivisie. Een bod van 15 miljoen euro van PSG tijdens de afgelopen wintermercato nog doodleuk door zijn technisch directeur afgewezen. Wat wordt het, deze middag? Leeftijd voor opkomend talent? Of de keuze voor de jeugd?

Jan Vertonghen is wat dat betreft een ander verhaal - zijn vormcurve gaat de jongste maanden in stijgende lijn. Veel linksvoetigen zijn er overigens niet - Theate, ja. En eventueel Maxim De Cuyper (Westerlo). Maar mede door het afzwaaien van Alderweireld, het feit dat Boyata bij Club helemaal in de anonimiteit is beland (waar hij recent zelfs de concurrentiestrijd verloor van Jorne Spileers), en de tragische situatie van Denayer in Dubai (zijn laatste match dateert van Kerstmis, door aanhoudend blessureleed) is een goede Vertonghen welgekomen.

De vele geblesseerden (Tielemans, Doku, Thorgan Hazard...) en vooral het gebrek aan speelminuten van anderen (Meunier - 1 minuut in 2023 -, Dendoncker - minder dan een uur in de Premier League -, De Ketelaere, Mertens...) zorgen ervoor dat Tedesco wellicht al meteen enkele veelbesproken keuzes zal moeten maken. Krijgt Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) nog eens een kans? Weegt het talent van De Ketelaere door? Hoeveel Genkies mogen naar de Rode Duivels - twee? één? nul? En hoeveel van de zes overgebleven leiders dienen zich volgende week nog te melden in Tubize?