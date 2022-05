Erriyon Knighton sprint sneller dan Usain Bolt in zijn tienerjaren

Met zijn hoge kniehef en zijn lange, tengere lijf is de vergelijking met Usain Bolt snel gemaakt. Erriyon Knighton loopt op achttienjarige leeftijd sneller dan de Jamaicaan in zijn tienerjaren. Zaterdag sprintte hij in Baton Rouge, Louisiana, naar 19.49 op de 200 meter.

Dat is de vierde tijd ooit gelopen, de snelste 200 meter in tien jaar en een wereldrecord voor atleten onder de twintig jaar. En dat terwijl het buitenseizoen nog maar net begonnen is. Nooit liep er iemand voor de maand augustus onder de 19,50 seconden.

Knighton passeerde daarmee sprintlegendes als Carl Lewis en Tommy Smith. Naast Bolt, die het wereldrecord (19.19) in handen heeft, waren alleen Yohan Blake (19.26) en Michael Johnson (19.32) ooit sneller. Van die drie is alleen Bolt nooit in verband gebracht met doping.

Andere sport

Vorig jaar verraste Knighton al door zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Hij liep het wereldrecord van Bolt voor atleten onder de twintig jaar uit de boeken met 19,84 seconden. Zijn tijd van zaterdag is weer een verbetering daarvan. Bij zijn olympisch debuut in Tokio finishte Knighton als vierde op de 200 meter in 19.93. Andre De Grasse uit Canada pakte goud in 19.62.

Het jonge talent kwam via American football in de atletiek terecht. Hij speelde voor het team van zijn high school, waar hij de ballen via een pass door de lucht van de quarterback kreeg. Zigzaggend ging hij ervandoor, de bal geklemd onder zijn rechterarm en dan met een noodgang naar de achterlijn. De rest was kansloos.

Wie op internet naar video’s van hem zoekt, komt veel beelden tegen waarin hij in het scholierenteam speelt. Onder een van de video’s staat een opmerking dat de kijker nu eindelijk weet hoe Bolt American football speelt.

https://www.youtube.com/watch?v=4AisZg4uVxg

Knighton is met een lengte van 1,91 meter relatief lang voor een sprinter (Bolt is nog vier centimeter langer). Een atletiekscout die langs het veld stond, vertelde hem dat hij de bal voortaan maar moest laten liggen. Toen Knighton spikes aantrok, ging het nog veel sneller.

Andere smaakmakers

Na het pensioen van Bolt ontbrak het op de sprint aan spektakel. Bij zijn afscheid op het WK in 2017 werd de achtvoudige olympisch kampioen uit Jamaica voorbijgelopen door oudgediende Justin Gatlin en nieuwkomer Christian Coleman uit de Verenigde Staten.

Coleman verbrak het wereldindoorrecord op de 60 meter (6.39) en aast ook op het wereldrecord op de 100 meter van Bolt (9.58), maar raakte in opspraak door een dopingschorsing. Coleman deed te vaak de deur niet open voor er een dopingcontroleur, waardoor hij werd geschorst en de Spelen van Tokio miste.

Bij zijn afwezigheid in Japan stond er wel een nieuwe kampioen op. De Italiaan Marcell Jacobs greep verrassend de olympische titel op de 100 meter en bewees op het WK indoor in maart met de wereldtitel dat hij geen eendagsvlieg is.

Op de 200 meter stapte er met Noah Lyles ook een nieuwe smaakmaker de baan op. Hij won in Doha in 2019 de wereldtitel en was in Tokio goed voor brons. Lyles heeft naast snelheid ook flair. Net als Bolt houdt hij van de show voor de camera, waarop hij graag zijn bijzondere sokken met stripfiguren toont.

Andere schoenen

Er is wel een belangrijk verschil tussen de nieuwe kampioenen en Bolt. De huidige generatie loopt op dikkere zolen. De Jamaicaan behaalde zijn wereldrecords nog op flinterdunne schoenen. Hij sprak zijn afschuw uit over de nieuwe spikes, waarbij een dikke laag schuim in combinatie met een carbonplaat voor snelle tijden zorgt. Ondanks de nieuwe technologie kwam er nog niemand in de buurt van zijn wereldrecords.

Bolt zei in een interview met de Britse krant The Guardian dat hij nog harder had kunnen rennen als de superspikes in zijn tijd beschikbaar waren geweest. Harder dan 9,58 seconden op de 100 meter? “Zonder enige twijfel.”