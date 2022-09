Erling Haaland is klaar voor de start van de Champions League

Een record in de Premier League dat 30 jaar stond? Sinds woensdag van de tabellen en nu in handen van ene Erling Braut Haaland. Hij is de eerste nieuwkomer die in zijn eerste vijf matchen negen keer kon scoren. Een ander mijlpaaltje heeft Haaland sinds zaterdagavond geëvenaard. Met tien doelpunten in zijn zes eerste wedstrijden staat de Noor nu ook in dat nevenklassement bovenaan. Juichen maar.

Eén man haalde in zijn huiskamer de schouders op. Micky Quinn zal blijven beweren dat hij toch beter deed. We horen u denken: Quinn wie? Wel, Quinn was begin jaren negentig spits bij Coventry City, een laagvlieger in de pas opgerichte Premier League. Een gezet ventje met bierbuik en een snor.

In november 1992 trok Quinn van toenmalig tweedeklasser Newcastle naar Coventry. Hij scoorde bij zijn debuut twee goals tegen Man City, een keer tegen Sheffield United en Ipswich, twee keer tegen Southampton, Liverpool en Aston Villa. Tien om te zien. Pas dertig jaar later is Haaland de eerste die Quinn benadert.

In de tijd van Quinn hadden clubs geen data-analisten in dienst die statistieken en video’s bestudeerden. Het aantal baltoetsen van de rappe Quinn toen is nooit geturfd, maar sinds OPTA elke actie in de Premier League begon te registreren, in 2004, kan geen enkele speler de stats van Haaland voorleggen. In het combinatiespel van Man City wordt zijn topaanwinst weinig betrokken, maar hij is wel een monster in de zestien. Nooit heeft een speler met vijf goals of meer in de Premier League zo weinig baltoetsen nodig gehad om zoveel goals en/of assists achter zijn naam te zetten. Michy Batshuayi (Chelsea, 2016-17) en Jamie Vardy (Leicester, 2021-22) sprongen destijds ook zuinig om met hun energie. Zij hadden toen 24 baltoetsen nodig per beslissende actie. Haaland doet het in zijn eerste zes matchen met de helft. Energielabel A+++.

Robert Lewandowski, die andere topspits, komt gemiddeld bij Barcelona dubbel zo veel aan de bal als Haaland bij City. Maar dat wil niet zeggen dat de ploegmaat van Kevin De Bruyne niets doet. Hij beweegt redelijk goed, hij zoekt de ruimte op en ruikt het doel. Anders dan Romelu Lukaku die vorig jaar bij Chelsea iets meer aan de bal kwam dan Haaland, maar veel minder in scoringspositie kwam.

Zolang Haaland blijft scoren, hoor je niemand klagen over die weinige baltoetsen. Buiten City-middenvelder Rodri dan: “We zijn de voorbije jaren gewend geweest om met een valse 9 te spelen. Iemand die enorm veel beweegt. Erling moet zich nog aanpassen. Met zijn natuurtalent maakt hij het verschil, maar hij moet zich wel vaker laten betrekken in het spel.”

Niet alleen in Premier League jaagt Haaland op records, straks wil hij ook nieuwe mijlpalen zetten in de Champions League. Zoals een Lionel Messi in vorm, een Neymar die nooit betere stats kon voorleggen bij PSG, Kylian Mbappé en Lewandowski die geruisloos scoort bij Barcelona. En wellicht ook Karim Benzema. In 19 matchen slaagde Haaland er op het kampioenenbal in om 23 keer te scoren. Niemand die op jonge leeftijd aan dat tempo binnenstormde. Lewandowski (23 goals na 40 CL-matchen), Mbappé (23 goals na 41 matchen), Lionel Messi (23 goals na 42 matchen) en Cristiano Ronaldo (23 goals na 61 matchen) laat hij ver achter zich.

Zegt er in het oosten van Engeland eentje met een grijns: “En toch scoorde Haaland niet in zijn eerste vijf matchen in de Premier League, zoals ik.” Quinn heeft een punt.